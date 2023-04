“Allegri esonerato”: esplode un nuovo caso prima di Sassuolo-Juventus

“Allegri esonerato”, il solito commentatore intervistato dalla Gazzetta dello Sport non le manda a dire. “Sarebbe un suicidio”

Il solito commentatore adesso non parla alla Bobo Tv, su Twitch, ma viene intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Parliamo ovviamente di Antonio Cassano che come al solito è senza peli sulla lingua e fa un quadro degli allenatori italiani.

Ne ha per tutti, l’ex Roma e Real Madrid. Soprattutto per Mourinho e per Massimiliano Allegri. Gente che nella propria carriera, in panchina, ha vinto tutto ma che secondo Cassano non fa giocare bene le proprie squadre. A differenza di Spalletti e Sarri, idolatrati dal barese (ma cosa hanno vinto in carriera?) che secondo lui sono i migliori in Italia. Vabbè, i soliti discorsi che sentiamo o sentono chi vede il programma che Vieri ha ideato. Ma andiamo a vedere, e scoprire, nel dettaglio, cosa ha detto su Allegri.

“Allegri esonerato”: la “sentenza” di Cassano

“Solo ombre nella Juventus. Annata pessima e negativa. A luglio Allegri aveva detto che a marzo-aprile dovevano essere dentro tutto e il risultato è che uscito dalla Champions in modo vergognoso e a novembre era fuori dalla lotta scudetto. Coppa Italia ed Europa League non salvano nulla” ha continuato Cassano. Lui, abituato a vincere tutto come sappiamo, vede due trofei di poco valore.

Poi, continuando: “Lo Sporting l’altra sera li ha presi a pallonate e ho visto la Juve fare pressing disorganizzato ognuno per conto suo. Ripartire da Allegri l’anno prossimo sarebbe da suicidio: l’errore è stato – ha concluso Cassano – fargli un contratto lungo a quelle cifre, ma se sbagliare è umano perseverare è diabolico”. Insomma, la solita solfa.