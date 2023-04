Calciomercato Juventus, Allegri-Psg: lo hanno detto davvero

La suggestione di mercato prende piede anche in diretta: il commento sul futuro di Massimiliano Allegri

L’ex portiere di Inter e Fiorentina, Sebastian Frey, ha parlato ai microfoni di TVPLAY di calciomercato.it.

Oggi Frey allena i portieri a livello dilettantistico. L’ex estremo difensore francese ha parlato delle sue prospettive future ma anche dell’attualità calcistica, soffermandosi su Massimiliano Allegri e su Gigio Donnarumma. Di seguito le sue parole: “Non andrò oltre questo ruolo che attualmente ricopro, nonostante le richieste. Me l’hanno chiesto tante volte di fare l’allenatore dei portieri, ma il mio percorso nel calcio è durato quasi 20 anni e sono stanco. Voglio stare vicino alla mia famiglia”. Frey si è soffermato anche su un altro portiere italiano, Alex Meret, non esattamente impeccabile contro il Milan in Champions League sul gol di Bennacer. Ma anche su Maignan, decisivo in un altro senso: “Considero Meret un portiere da un potenziale enorme. Ha trovato spazio quest’anno e vista l’annata del Napoli potrebbe entrare nella storia. E’ un portiere interessante, ha le qualità e margini di miglioramento importanti. Devo dire che nel gol contro il Milan poteva fare meglio. Non l’ho visto esplosivo sul tiro di Bennacer. Il gol l’ha preso sul suo palo, l’ho trovato poco reattivo. Maignan, invece, è stato determinante, il migliore in campo”.

Juventus, Frey elogia Allegri e si espone su Donnarumma

Sebastian Frey poi ha toccato due temi caldi. Il primo riguarda Donnarumma e il suo percorso al Paris Saint-Germain: “Gigio è stata la promessa del calcio italiano. Ha fatto una scelta personale ma andare a Parigi non è stata una scelta di cuore.

Fossi stato in lui, sarei rimasto al Milan: avrebbe avuto fiducia, la fascia di capitano e avrebbe lavorato ancora a casa sua, in Italia. Ora lo vedo turbato, perché non è in un club, ma in un’azienda. Ad oggi, però, questa situazione al PSG non fa lavorare bene Donnarumma. Il tifoso milanista vedeva in Gigio come l’ultima bandiera del calcio italiano“. Frey ha parlato anche della situazione di Massimiliano Allegri: “Allegri al PSG? Non lo vedo bene. E’ un grande allenatore e negli anni lo ha dimostrato. Soprattutto in questa stagione. Con la Juventus a meno 15, con un processo ancora da finire, lui è ancora lì sopra. Sicuramente un altro allenatore non sarebbe riuscito a fare meglio. Zidane non andrebbe a Parigi, lui è un marsigliese, innamorato della sua Marsiglia”.