Calciomercato Juventus, Allegri in ginocchio: scacco matto Barcellona

Calciomercato Juventus, Allegri in ginocchio e scacco matto del Barcellona. Il dubbio blaugrana beffa anche i bianconeri.

Inutile ribadire l’importanza del momento attuale vissuto da questi ultimi. La Vecchia Signora, dopo la vittoria di misura in Europa League contro lo Sporting Lisbona nell’andata dei quarti di finale, è attesa dal delicato incrocio con il Sassuolo, fondamentale, a detta di Allegri, per rioccupare nuovamente una seconda posizione in classifica che, se si esclude la penalizzazione, spetterebbe di diritto a Vlahovic e compagni.

La delicatezza della parentesi stagionale attuale tocca anche e soprattutto la sentenza legata alla detrazione dei quindici punti, fondamentale, come più volte sottolineato, per capire quale sarà il futuro della squadra, consapevole di aver rimediato in questa seconda parte di stagione agli errori dei primissimi mesi di campionato, distinguendosi per un rendimento che, potenzialmente, colloca loro alle sole spalle di un irrefrenabile Napoli.

Calciomercato Juventus, virata Ndicka del Barcellona: hanno cambiato idea

In attesa delle novità decisive del 19 aprile, non sfuggono intanto al mondo bianconero le tante possibilità di mercato che potrebbero profilarsi da qui a poco, alla luce delle plurime situazioni interessanti nonché delle defezioni palesate da una squadra che, oltre a importanti punti di forza, ha comunque dimostrato di necessitare di limature ulteriori per ripristinare le ambizioni di un tempo.

Non sarà certamente compito semplice, soprattutto in un momento che, seppur ancora per poco, colloca la Juventus in un limbo di attesa e incertezza che impedisce programmazioni a raggio troppo ampio. Giusto però riferire degli ultimi aggiornamenti provenienti da El Gol Digital, abbraccianti una questione nella quale anche la Vecchia Signora è da tempo coinvolta.

Ci riferiamo all’interesse per Evan Ndicka, difensore ventitreenne in scadenza contrattuale a giugno con l’Eintracht Francoforte, seguito da tante squadre europee e della Serie A, Juventus inclusa. Dopo i forti interessi del Betis, in queste ore si sarebbe profilata la seria possibilità di vederlo approdare al Barcellona, già in passato distintosi per importanti operazioni a zero (per restare in questo ruolo, Christensen può essere un valido esempio).

Dopo aver monitorato e tenuto in pugno Inigo Martinez dell’Atheltic Bilbao, infatti, i blaugrana avrebbero maturato alcuni dubbi sul classe ’91 spagnolo, virando su un profilo del quale si continuerà certamente a parlare almeno fino al mese di giugno.