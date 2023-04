Calciomercato Juventus, biennale con opzione: gode solo la Roma

Il calciomercato per la Juventus al momento non è un argomento primario ma è chiaro che il club deve già iniziare a guardare al futuro.

I tifosi sono impazienti di conoscere quali saranno le mosse della società nel corso delle prossime settimane, ma bisognerà per forza di cose attendere la fine di questa stagione. Acquisti e cessioni dipenderanno anche dai risultati che la squadra di Allegri conquisterà in questi ultimi match.

Vlahovic e compagni dunque dovranno concentrarsi sulle prossime partite, mentre i dirigenti faranno le loro opportune valutazioni. Nel corso dell’estate la Juventus per forza di cose dovrà cambiare diverse pedine, visto che alcuni giocatori sono pronti a lasciare per fine contratto e altri potrebbero essere ceduti. Bisognerà fare dunque degli investimenti mirati su determinati obiettivi, puntando sulla linea verde e guardando anche alla lista dei futuri parametri zero. Tanto lavoro dunque da fare, e nei tempi giusti.

Juventus, per Firmino si fa avanti la Roma

I bianconeri dovranno, come detto, mettere a segno dei colpi in tutte le zone del campo. Anche in attacco, considerando che il futuro di Vlahovic al momento è un grande punto interrogativo. La Juventus punta su di lui, ma se arrivasse una offerta alta non è da escludere che il club possa prendere in considerazione l’ipotesi di perderlo.

🚨#EXCL• AS Roma will offer 31-year-old Brazilian striker Roberto Firmino a 2+1-years contract.🇧🇷🔴#ASRoma pic.twitter.com/5SGSu8Fmm4 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 15, 2023

Uno dei nomi accostati al club torinese nel corso degli ultimi mesi è quello di Roberto Firmino, che pare ormai in procinto di lasciare il Liverpool dopo i grandi risultati ottenuti in Inghilterra. Per il centravanti brasiliano potrebbe esserci nel futuro la serie A, ma non a tinte bianconere. Secondo gli ultimi rumors infatti la Roma si sarebbe fatta avanti per lui, mettendo sul piatto un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Una proposta che potrebbe convincere Firmino a vestire giallorosso.