Nuovo affare Juventus-Psg, c’è già la formula: non è Paredes

Nuovo affare della Juventus col Paris Saint-Germain in vista della prossima estate: non si tratta di Paredes ma di un altro centrocampista

Ormai è certo che Leandro Paredes non sarà confermato dalla Juventus al termine della stagione, ancor di più dopo l’ultimo episodio in Europa League.

Giovedì, infatti, il centrocampista argentino si è fatto trovare impreparato al momento del cambio. Allegri lo ha chiamato per entrare in campo ma Paredes non aveva la maglia a portata di mano e ha mandato su tutte le furie l’allenatore toscano. Può sembrare un episodio isolato, ma in realtà è l’ennesima goccia che fa traboccare il vaso e che si unisce a un rendimento davvero deludente dell’ex Roma ed Empoli. La Juventus non ha alcuna intenzione di riconfermarlo e a fine stagione tornerà a Parigi. Anche se il Paris Saint-Germain non sembra intenzionato a trattenerlo. Intanto, però, la ‘Vecchia Signora’ è pronta ad un nuovo affare con il Paris in vista della prossima stagione.

Juventus, nuovo affare col PSG: occhi su Carlos Soler

Il giocatore in questione è il centrocampista spagnolo del Paris Saint-Germain, Carlos Soler. Il classe ’97 valenciano ha un contratto col club parigino fino a giugno 2027 ma non sembra essere più essere nei piani futuri del club.

Il Paris Saint-Germain lo ha prelevato in estate dal Valencia, investendo circa 18 milioni di euro. Il suo talento non è in discussione ma la concorrenza è tanta e non sta trovando lo spazio adeguato. Come riportato dal portale spagnolo ‘todofichajes.com’, il PSG è intenzionato a lasciarlo andare in estate per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. I bianconeri dovranno rifondare il reparto, in vista dei possibili addii di big come Adrien Rabiot e Paul Pogba. Il primo è in scadenza a fine stagione e non ha ancora rinnovato; il francese, invece, non ha quasi mai giocato quest’anno e potrebbe non essere riconfermato. Di contro, anche il PSG ha esigenza di alleggerire il monte stipendi e di sfoltire la rosa. Di conseguenza, Carlos Soler è prossimo a lasciare la capitale francese e la Juventus al momento è una delle prime candidate. Anche se, naturalmente, non mancano le richieste da parte di altri club europei.