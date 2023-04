“Complotto” contro la Juventus, ex FIGC al veleno: “Adesso ha il potere di mandarli al diavolo”

“Complotto” contro la Juventus, nella prossima settimana il Collegio di garanzia del Coni si esprimerà sul ricorso dei bianconeri.

Si sta per aprire una settimana importantissima per la Juventus. La priorità nelle prossime è la sfida di campionato con il Sassuolo, in programma domani alle 18 al Mapei Stadium, ma in casa bianconera sono già proiettati a mercoledì 19 aprile.

Un giorno atteso ormai sin dallo scorso gennaio, quando la Corte d’appello della Figc sanzionò il club per via del famigerato caso plusvalenze. Una penalizzazione di ben quindici punti in classifica che rischia di scombinare i progetti futuri della Vecchia Signora, costretta ad una difficile rimonta per riacciuffare un piazzamento Champions. Gli uomini di Massimiliano Allegri ce la stanno mettendo tutta per tornare a tra le prime quattro. Ma se il Collegio di Garanzia del Coni dovesse rigettare il ricorso presentato dai legali della società sarà molto complicato tornare a giocare la coppa dalle grandi orecchie. Nel caso in cui invece la penalizzazione dovesse essere annullata, la Juventus si ritroverebbe al secondo posto in classifica, con un buon margine sulla quinta in classifica.

“Complotto” contro la Juventus, Santoro: “Un attacco sconsiderato”

Il Collegio di Garanzia del Coni potrebbe confermare il -15 oppure annullarlo dichiarandolo illegittimo, accogliendo dunque il ricorso della Juventus. Ma esiste anche una terza possibilità. I giudici potrebbero infatti accogliere il ricorso con rinvio, chiedendo alla Corte federale di riformulare le pene entro trenta giorni.

La Juventus dovrà quindi restare con il fiato sospeso ancora per qualche giorno. E in base al verdetto deciderà come agire per quanto riguarda il secondo filone, quello della cosiddetta “manovra stipendi”. Intanto c’è chi continua a ritenere tutto un “complotto” per penalizzare la Juventus. Parole davvero forti quelle di Sergio Santoro, ex presidente della Corte federale Figc, intervenuto durante la diretta Twitch di Juventibus. “Conosco tante persone al Collegio di Garanzia – ha detto Santoro – Un attacco così sconsiderato non lo ricordo e lo ritengo un grande boomerang. Credo che tanti che lavorano lì hanno il potere di mandare al diavolo le persone che hanno complottato contro la Juventus”.