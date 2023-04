Tegola nerazzurra, infortunio per il fantasista: la Juventus ora lo sa

Sarà un finale del mese di aprile molto intenso per la Juventus, che è attesa ancora da impegni molto importanti.

La squadra allenata da Massimiliano Allegri è in corsa su tre fronti e sta cercando di regalare più soddisfazioni possibili alla propria tifoseria. Arrivare in zona Champions League è un obiettivo fondamentale, ma si proverà ad arrivare anche in fondo all’Europa League e alla Coppa Italia.

Una impresa davvero complicata. L’allenatore dunque in questo periodo deve riuscire a gestire nel migliore dei modi le energie dei suoi ragazzi, visto che si gioca praticamente ogni tre giorni. Un calendario fitto di impegni che domani vedrà la Juventus impegnata in trasferta sul campo del Sassuolo. Un avversario senz’altro da non sottovalutare. Evitare gli infortuni è fondamentale in questo periodo della stagione dove ogni partita può essere decisiva, non bisogna rinunciare a nessun elemento della propria rosa.

Juventus, Lookman si infortuna: può saltare i bianconeri

A proposito di infortuni, contro la Juventus il prossimo 7 maggio potrebbe non vedersi in campo l’attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman. Il bomber rivelazione della formazione allenata da Giampiero Gasperini infatti ha riportato una distrazione al bicipite femorale e dunque è attualmente fermo ai box.

Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni ma per infortuni del genere occorrono all’incirca tre settimane per un completo recupero. Per questo motivo molto probabilmente non farà parte della squadra nerazzurra che sfiderà l’undici di Allegri in quello che si preannuncia come un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions League. Si capirà in ogni caso verso fine mese se Lookman riuscirà o meno a recuperare. Non bisognerà comunque sottovalutare un’Atalanta che anche in questa stagione gioca bene e vince, con un calcio offensivo che sta mettendo in luce le qualità dei giovani attaccanti di Gasperini.