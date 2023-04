Tegola gravissima, UFFICIALE: l’Europa League per lui finisce qui

Tegola gravissima, l’infortunio è terribile e l’Europa League per lui finisce qui. Ma anche un altro elemento potrebbe aver chiuso la stagione

Per lui la stagione è finita, così come da comunicato ufficiale del club inglese. Dopo l’infortunio al minuto 86 contro il Siviglia in Europa League e i successivi controlli medici, la diagnosi è terribile.

Per Lisandro Martinez, difensore argentino campione del Mondo in Qatar, si tratta di una frattura del metatarso. E quindi non c’è nessuna possibilità di rivederlo in campo da qui alla fine del campionato. Il giocatore quindi dà a tutti appuntamento al prossimo anno e per Ten Hag è una tegola gravissima. Il Manchester United, qualora la Juventus riuscisse a superare il turno e qualora i Red Devils riuscissero a vincere in casa del Siviglia, potrebbe essere l’avversario dei bianconero in una ipotetica semifinale di Europa League. Ma non è il solo che potrebbe non esserci, visto che anche un altro elemento, sempre in difesa, ne avrà per un paio di settimane.

Tegola gravissima per lo United, fuori anche Varane

Anche Varane, ex Real Madrid, si è fatto male nella gara contro gli spagnoli di giovedì scorso e anche per lui visto che siamo a metà aprile la stagione potrebbe essere conclusa in anticipo.

In questo caso però il club di Manchester parla nel proprio comunicato ufficiale di uno stop che dovrebbe essere di un paio di settimane, anche se ovviamente tutto dipenderà poi da come il giocatore e il suo fisico risponderanno alle terapie per il recupero. In ogni caso non un buon momento per lo United che si è visto rimontare due reti – con altrettante autoreti – nella gara giocata in Inghilterra due giorni fa e che sa adesso che dovrà vincere a tutti i costi in Spagna per andare avanti in Europa.