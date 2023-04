200 milioni e poker di colpi: Juventus ‘saccheggiata’ due volte

By

Calciomercato Juventus, 200 milioni e poker di colpi. Doppio saccheggio ai danni dei bianconeri, Premier League decisiva.

La fase più importante della stagione degli uomini d Allegri è ormai iniziata, alla luce di una massiccia serie di appuntamenti che attende il mondo Juventus nelle prossime settimane. Uno degli eventi da segnare in rosso riguarda sicuramente la sentenza del Collegio di Garanzia il prossimo 19 aprile, destinata ad assumere un significato cruciale per il futuro prossimo della Juventus e di quelle competitors per la Champions League che hanno finora tratto vantaggio dalla detrazione dei quindici punti.

In base a quelli che saranno responsi e piazzamenti in classifica sarà possibile capire anche le modalità con le quali la Juve potrà provare a rinforzarsi nella prossima estate, durante la quale si assisterà ad una massiccia serie di cambiamenti che riguarderà le entrate e le uscite, alla luce dei diversi addii a zero ormai prossimi e le consequenziali contromosse ponderate da dirigenza e società.

Calciomercato Juventus, 200 milioni per Klopp: doppio scacco bianconero

La serie di nomi come possibili rinforzi ha permesso di comprendere come, anche a Torino, si cercherà di creare una coesistenza tra funzionalità e risparmio, anche alla luce delle tante possibilità di mercato profilantesi a costo zero.

A queste ultime, si aggiungano però anche i diversi scenari che la Juventus potrebbe sfruttare al fine di rimpinguare il proprio scacchiere sfruttando intrecci e situazioni di club italiani od esteri, distinguendosi per ingaggi a costi non troppo elevati. Dalla lista di rinforzi papabili, però, andranno con ogni probabilità detratti due nomi.

Stando a quanto riferito da Fichajes.net, infatti, il Liverpool avrebbe messo nel mirino ben quattro nomi per rinforzarsi e archiviare una stagione fin qui tutt’altro che felice. Oltre a Conor Gallagher e Levi Cowill, dalla Spagna riferiscono anche di forti interessamenti per due giocatori accostati almeno da gennaio alla Juventus.

Ci riferiamo a Mason Mount e Alexis Mac Allsiter, ambedue valutati circa 70 milioni di euro cadauno e rappresentanti tra i migliori elementi che il prossimo calciomercato possa offrire, seppur al fronte di esborsi a dir poco importanti.