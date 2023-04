Inter-Juventus, giallo infinito: presentato il ricorso

Prosegue la telenovela in seguito a Juventus-Inter di Coppa Italia: presentato il ricorso

Il ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus che si disputerà a San Siro il 26 aprile, decreterà chi tra le due squadre staccherà il pass per la finale.

La vincente affronterà in finale una tra Fiorentina e Cremonese. Si ripartirà dall’1-1 dell’andata, deciso dalle reti di Juan Cuadrado e Romelu Lukaku, proprio due di quelli che hanno preso parte al parapiglia generale. Le vicende che hanno scandito il derby d’Italia sono ancora oggi motivo di discussione, in quanto l’espulsione di Lukaku è arrivata in seguito a un gesto del belga in risposta ai cori razzisti di alcuni tifosi bianconeri presenti all’Allianz Stadium. ‘Big Rom’ è stato espulso dopo l’esultanza sotto la curva dei tifosi bianconeri e quindi salterà il ritorno a San Siro. L’Inter, però, non ci sta e non vuole fare a meno del suo attaccante dopo un episodio di razzismo, appurato dopo la partita tramite diversi contenuti video. Ecco perché i nerazzurri hanno presentato ricorso.

Juventus, l’Inter presenta ricorso per l’espulsione di Lukaku

Secondo quanto raccontato da ‘Sky Sport’, l’Inter ha deciso di presentare ricorso per l’espulsione di Romelu Lukaku in Coppa Italia.

Secondo l’Inter Lukaku non voleva provocare o offendere qualcuno. L’esultanza contestata a Lukaku dall’arbitro Massa, che ha portato alla doppia ammonizione e alla conseguente espulsione, sta diventando un’emblema della lotta al razzismo. Lo dimostrano i gesti di Ceesay in Lecce-Sampdoria, ma anche le giovanili dell’Anderlecht. L’Inter è convinta di presentare il ricorso non solo per avere a disposizione l’attaccante belga nella gara di ritorno, ma anche per mandare un segnale a livello globale. Il Giudice sportivo aveva disposto la chiusura della Curva Sud dell’Allianz Stadium per un turno dopo i cori razzisti nei confronti dell’attaccante nerazzurro. Dopo il ricorso presentato dalla Juventus, però, la sanzione è stata sospesa. I responsabili del gesto nei confronti di Lukaku sono, però, stati individuati e puniti con il Daspo a vita.

Lukaku non sta attraversando un grande momento dal punto di vista realizzativo: anche ieri contro il Monza ha sbagliato dei gol abbastanza semplici, che si uniscono agli errori clamorosi contro Fiorentina e Salernitana. Averlo contro, però, è sempre un pericolo e anche per la difesa della Juventus sarebbe più conveniente non doverlo affrontare. L’esito del ricorso potrebbe spostare anche l’inerzia della semifinale di ritorno tra Inter e Juventus.