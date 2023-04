Incubo Juventus: sostituito, scoppia in lacrime

Incubo Juventus: il crollo a Sassuolo, il giocatore in lacrime dopo la sostituzione. Il punto su quanto è successo

La Juventus crolla ancora in campionato, questa volta sul campo del Sassuolo e perde ulteriormente terreno sulla zona Champions League.

I bianconeri perdono 1-0 al Mapei Stadium e rimediano la seconda sconfitta consecutiva in campionato dopo quella della settimana scorsa contro la Lazio. Decisivo l’errore di Nicolò Fagioli che regala una palla invitante in area di rigore a Defrel che di sinistro buca Perin. Errore determinante quello del centrocampista classe 2003 che poco dopo ha lasciato posto a Fabio Miretti. All’uscita dal campo Fagioli è scoppiato in lacrime per l’errore commesso, rivelatosi poi decisivo per il risultato finale. Subito i leader del gruppo come Pinsoglio e soprattutto Bonucci sono corsi a consolarlo. Evidente sul volto del ragazzo il dispiacere per un errore piuttosto banale che ha regalato, di fatto, il gol a Defrel.

Juventus, Fagioli in lacrime all’uscita dal campo: la risposta di Allegri

Al termine della partita del Mapei Stadium Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN, soffermandosi anche sulla reazione di Fagioli.

Allegri si è espresso così sull’accaduto: “Cosa penso delle sue lacrime? Che è un ragazzo responsabile ma oggi la responsabilità è di tutti. Non deve pensare che abbiamo perso la partita a causa del suo errore, gli errori li possono fare tutti e lui è un ragazzo responsabile”. Parole che dimostrano la volontà dell’allenatore di proteggere il suo calciatore, soprattutto dopo una sconfitta come quella di oggi che allontana sempre di più i bianconeri dalla qualificazione alla prossima Champions League. Allegri ha puntato principalmente sul fatto che la responsabilità della sconfitta sia da attribuire a tutti, in quanto non si sono rivelati all’altezza della situazione e della partita, fondamentale per rimanere in corsa.