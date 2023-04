Accordo ufficiale: l’attaccante ha firmato con la Juventus fino al 2026

La Juventus continua a inseguire dei traguardi importanti per questa stagione ma sta già iniziando a pensare anche al futuro.

Il club torinese punta in serie A a chiudere nel migliore dei modi, le prossime settimane saranno quelle cruciali per capire quali saranno i traguardi da poter raggiungere. Ma non bisogna dimenticare che la Juventus ha anche altre formazioni da gestire.

In serie C la Next Gen continua a sfornare talenti, con tanti ragazzi che si stanno mettendo in luce e che sono pronti a fare il salto in prima squadra. Proprio come hanno fatto quest’anno altri giovani ai quali Allegri sta dando e darà fiducia. Senza dimenticare il progetto Juventus Women che prosegue a vele spiegate, con tante ambizioni.

Juventus Women, primo contratto per Chiara Beccari

Che il club bianconero guardi al futuro lo confermano anche le scelte fatte per quanto riguarda la formazione femminile.

“Chiara Beccari, attaccante classe 2004 attualmente in prestito al Como, firma il suo primo contratto da professionista con le Juventus Women. L’accordo, valido fino al 2026, sarà effettivo a partire dal 1° luglio 2023″ si legge in una nota pubblicate dal club sul suo sito ufficiale.

La società punta molto su questa giovane atleta che ha già debuttato anche in nazionale. “Dopo aver collezionato cinque presenze in prima squadra la scorsa stagione, quest’annata Beccari ha continuato il suo percorso di crescita in prestito al Como nel massimo campionato nazionale. Il modo migliore, dunque, per mettersi in mostra in un campionato che stagione dopo stagione vede alzarsi l’asticella della competitività” si legge ancora. Con la maglia dei lariani Beccari ha segnato finora sei gol in questa stagione.