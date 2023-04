Bomba Juventus-Milan: rinnovo saltato, ciclone Reds

Si avvicina per la Juventus il momento di tornare in campo, giovedì sera i bianconeri saranno impegnati in Europa League contro lo Sporting CP

Una finestra per partecipare alla prossima Champions è quello che garantisce la vittoria del torneo, oltre che ovviamente una grande soddisfazione per gli uomini di Allegri e anche per una tifoseria che sta seguendo con il fiato sospeso quanto sta accadendo in queste settimane.

In campionato infatti la Juventus deve continuare a rincorrere il quarto posto, quello che gli garantirebbe un posto nella prossima Champions League. Senza dimenticare che presto arriverà l’esito del ricorso presentato contro la penalizzazione di 15 punti per il “caso plusvalenze”. Con quei punti in più, in caso di esito positivo, la classifica sarebbe ribaltata e le cose tornerebbero a mettersi bene per Vlahovic e compagni. Nell’attesa, meglio concentrarsi sul campo e lasciare stare tutto il resto. Ma c’è anche il discorso calciomercato da affrontare.

Juventus, Mount non rinnova: il Liverpool in pressing

Non è un mistero infatti che nel corso della prossima estate i bianconeri dovranno fare diversi investimenti per rinnovare la rosa. E’ vero che la Juventus vuole puntare sempre più sulla linea verde, ma è altrettanto vero che serviranno giocatori di spessore internazionale.

Da qualche mese a questa parte il futuro di Mason Mount fa discutere gli esperti di mercato, è stato accostato in Italia anche a Juve e Milan. Ma a quanto pare il calciatore dovrebbe proseguire la sua carriera in Premier League. Il Chelsea, club che ne detiene il cartellino, vorrebbe prolungare il contratto in scadenza nel 2024. Ma Mount sembra nicchiare, anche perché su di lui c’è in pressing il Liverpool. Che già quest’estate è pronto a fare un’offerta per far trasferire il centrocampista offensivo. Con il Chelsea praticamente spalle al muro e destinato ad accettarla per non perderlo poi a zero.