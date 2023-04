“È il primo nome”: la Juventus ha scelto il prossimo colpaccio

“È il primo nome”, il giornalista de La Stampa ha svelato una possibile mossa di mercato del club bianconero.

Ieri pomeriggio gli occhi addosso se li sentiva eccome. Ed è comprensibile che abbia speso qualche goccia di sudore in più rispetto al solito.

Non che con le altre squadre si risparmi, anzi. Ma quella di ieri era una giornata particolare, uno di quei momenti che possono avere un peso specifico diverso ed incidere maggiormente su quello che sarà il suo futuro. Il soggetto in questione è Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che nel match del Mapei Stadium è stato uno dei migliori in campo tra gli uomini di Alessio Dionisi. E che – purtroppo – ha dato un enorme contributo alla vittoria degli emiliani. Di fronte aveva un giocatore in gran forma come Rabiot, ma gli ha tenuto testa alla grande nonostante qualche piccola imprecisione. Il direttore sportivo neroverde Giovanni Carnevali, del resto, l’aveva detto nelle ore precedenti al match in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. “Sicuramente Davide è pronto per una big – queste le sue parole – E, come sempre, in caso di addio speriamo di venderlo in Italia”.

“È il primo nome”, Barillà è sicuro: “Frattesi in cima alla lista”

Frattesi è infatti uno dei primi nomi sulla lista dei dirigenti bianconeri per rinforzare il centrocampo. La concorrenza, però, è parecchio agguerrita. Su di lui c’è anche l’Inter, ma soprattutto la Roma, che può fare leva sui sentimenti, visto che il giocatore è nato e cresciuto nella Capitale. E a Trigoria è praticamente di casa.

La Juventus, tuttavia, non farà alcuna mossa fino a quando non si farà chiarezza sul futuro. L’ha ribadito anche il giornalista del La Stampa Antonio Barillà, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it nella trasmissione Tvplay in onda su Twitch. “Frattesi è un profilo che la Juventus segue con attenzione – ha detto – e stanno vagliando se intervenire in quel tipo di reparto, viste le soluzione interne di cui parlavamo prima che riescono a compensare a cessioni sicure. Sicuramente Frattesi è uno dei primi nomi per il mercato bianconero. Lui è un calciatore che piace. L’unico problema è che tutte le strategie dei bianconeri sono ferme finché non ci sarà chiarezza su quello che sarà il futuro. Se c’è una certezza, se c’è un nome che è nei piani bianconeri, quel giocatore è Frattesi e confermo in pieno”.