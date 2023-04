Juventus, Allegri via: ‘scelto’ De Zerbi come prossimo allenatore

Juventus, ritorna in acque agitate il futuro di Massimiliano Allegri dopo la sconfitta di ieri. Hanno scelto De Zerbi come successore

Il futuro di Massimiliano Allegri è tornato in acque agitate dopo la sconfitta di ieri contro il Sassuolo. Non tanto per la posizione in classifica, visto che c’è il meno quindici che falsa la graduatoria, ma soprattutto per la prestazione che in alcuni momenti è stata difficile da concepire.

Eppure, nella parte finale del match, in campo c’erano tutti i big: Pogba, Chiesa, Di Maria e Vlahovic. Tutti quelli in grado di fare la differenza. Eppure i bianconeri non sono riusciti a creare nulla dalle parti dell’area del Sassuolo perdendo e anche in maniera meritata. Insomma, un incubo, pure in vista della gara di ritorno di giovedì contro lo Sporting in trasferta quando Danilo e compagni dovranno difendere l’1-0 conquistato all’Allianz la settimana scorsa e che potrebbe regalare la qualificazione alla semifinale di Europa League. Ma giocando come ieri sarà durissima.

Juventus, Allegri torna in bilico

Insomma, dicevamo: il futuro di Allegri torna in bilico per la prossima stagione e si social i tifosi della Juventus hanno cominciato a pensare al futuro. Molti hanno già individuato quello che potrebbe essere uno dei sostituti. Non si parla più di Zidane o di Conte, che sono liberi sul mercato e che potrebbero accettare la corte della Vecchia Signora. Ma il nome è quello di De Zerbi, ex Sassuolo e adesso al Brighton, che tanto bene sta facendo in Premier League.

Nella lista spunta anche Gasperini, e si fanno spazio pure i nomi di Luis Enrique e di Nagelsmann. Ma è De Zerbi, adesso, il nome nuovo. Uno che fa giocare senza dubbio bene le proprie squadre. Un “esperimento” già fatto con Sarri che come sappiamo non è andato a buon fine. Ma per tornare a vincere forse sarebbe il momento di dare fiducia ad un altro tipo di mentalità. Vedremo.

