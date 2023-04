Mancato rispetto delle scadenze: tre punti di penalizzazione!

Mancato rispetto delle scadenze, la richiesta è ufficiale e la sentenza arriverà nella giornata di oggi. Il rischio è alto e la classifica è stravolta

Il mancato rispetto delle scadenze porta alla richiesta ufficiale di una penalizzazione che potrebbe stravolgere un’altra classifica italiana.

Questa volta non parliamo della Serie A, dove la Juventus attende tra domani e dopodomani la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sui quindici punti di penalizzazione. Ma di una squadra di Serie B, precisamente la Reggina, per la quale così come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la procura federale della Figc ha chiesto ufficialmente tre punti di penalizzazione. E la sentenza sarà immediata, visto che è prevista già per la giornata di oggi.

Mancato rispetto delle scadenze, la Reggina rischia 3 punti

Per la Reggina il problema sarebbe quello di non “aver ottemperato alla scadenza del 16 febbraio relativa al versamento delle ritenute Irpef per le mensilità di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022″.

In ogni caso, gli amaranto, avevano chiesto al Tribunale di Reggio Calabria di poter pagare questo debito, che fa parte di quello cristallizzato nel momento in cui si è fatta richiesta, appunto, di una ristrutturazione degli stessi debiti che, Saladini, nuovo presidente, si è accollato nel momento in cui ha acquisito la Reggina da Gallo. Una richiesta rigettata. E adesso c’è questo rischio che potrebbe portare la squadra amaranto, adesso quinta in classifica, all’ottavo posto. L’ultimo utile per i playoff.