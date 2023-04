Calciomercato Juventus, tavola apparecchiata: scambio per Barella

Calciomercato Juventus, tavola apparecchiata per lo scambio: il bianconero potrebbe entrare nella trattativa. Ecco quello che potrebbe succedere

Nicolò Barella è uno dei giocatori dell’Inter che la prossima estate potrebbe avere più mercato, nonostante una stagione che sì era iniziata benissimo ma che sta vivendo un delicato momento adesso.

Bene, mettiamo subito le cose in chiaro: è evidente che non ci sia la Juventus dietro questa operazione di mercato. Ma c’è un elemento che, ad oggi, è bianconero, ma che potrebbe rientrare nella trattativa per l’ex Cagliari che dal 2019 ha preso la via di Milano. Secondo le informazioni riportate da 90min.com infatti, il Psg è sulle tracce dell’interno di centrocampo di Inzaghi, e nell’operazione, per abbassare il prezzo del cartellino, ci potrebbe finire Paredes.

Calciomercato Juventus, l’addio è certo

Ed è questa l’ulteriore indicazione sul futuro dell’argentino che i bianconeri hanno preso dai parigini nelle ultime ore del mercato sognando di avere fatto un altro acquisto importante, dopo quello di Pogba, in mezzo al campo. Ma se nel caso del francese sono stati gli infortuni a fare la differenza, nel caso del campione del Mondo è stato il suo atteggiamento ad allontanarlo quasi subito da un possibile riscatto.

Senza dimenticare, nemmeno, come ultimo episodio, la lite con Massimiliano Allegri nel giorno di pasquetta che di fatto ha chiuse tutte le possibilità – se mai ancora ce ne fosse stata qualcuna – di un riscatto alla fine dell’anno. Paredes quindi tornerà al Psg senza nessun rimpianto da parte della dirigenza della Juventus, che mai ha visto allo Stadium un giocatore all’altezza della situazione. Nemmeno dopo il Mondiale l’ex Roma e Zenit ha dimostrato di avere a cuore le sorti bianconere. Un lungo addio insomma, per un amore mai sbocciato con la Juventus che inoltre se lo potrebbe ritrovare contro il prossimo anno. Ma questo giocatore non fa paura.