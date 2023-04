Lesione UFFICIALE: corsa contro il tempo per la Juventus

Lesione UFFICIALE, il giocatore deve fare i conti con una lesione al legamento del ginocchio destro e potrebbe aver terminato la stagione.

La classifica della Serie A domani potrebbe nuovamente essere rivoluzionata. Il gran giorno, atteso con ansia dal popolo juventino, è arrivato.

Il Collegio di Garanzia presso il Coni si esprimerà sul ricorso presentato dai legali della Juventus riguardo alla penalizzazione di 15 punti inflitta dalla giustizia sportiva lo scorso gennaio per via del caso plusvalenze. Se dovesse propendere per l’annullamento i bianconeri si ritroverebbero al terzo posto della graduatoria, appena dietro alla Lazio. Con la restituzione dei punti la qualificazione alla prossima Champions League, un obiettivo che la Signora non vuole farsi assolutamente sfuggire, sarebbe praticamente ipotecata. Viceversa, la squadra di Massimiliano Allegri dovrà vincere più partite possibili per riacciuffare il quarto posto. La sconfitta di domenica scorsa contro il Sassuolo ha difatti rallentato la corsa di Danilo e compagni, ora distanti nove punti dal Milan. C’è anche un altro modo per tornare a giocare la Champions l’anno prossimo: vincere l’Europa League.

Lesione UFFICIALE, campionato finito per De Winter?

Una competizione che proprio per questo motivo ha acquisito grande importanza. Tra due giorni la Juventus sarà impegnata a Lisbona, nel ritorno dei quarti di finale. Bisogna difendere l’1-0 dell’andata, in cui è stato decisivo un gol del difensore Federico Gatti.

Domenica, invece, i bianconeri ospiteranno il Napoli di Luciano Spalletti, la squadra che sta dominando il campionato. Due partite ad alto coefficiente di difficoltà nel giro di pochi giorni, che metteranno a dura prova la Vecchia Signora. Sarà in ogni caso un finale di stagione incandescente quello che attende Allegri e i suoi uomini. Nella terzultima giornata di campionato la Juve si recherà ad Empoli, dove potrebbe non rincontrare Koni De Winter, uno dei suoi giovani talenti in questo momento sparsi (in prestito) in giro per l’Italia. Il difensore belga è uscito al 40′ contro la Cremonese dopo uno scontro di gioco. E, come fa sapere il club toscano attraverso un comunicato stampa, si tratta di “una lesione di medio grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro”.