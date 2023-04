Campionato stravolto, la stangata UFFICIALE non basta: nuova penalizzazione in arrivo

Adesso il campionato potrebbe essere stravolto. Tutti i dettagli della situazione e la possibile nuova penalizzazione.

Come rilasciato da ‘Il Corriere dello Sport’ che in un titolo esplicativo fa luce sulla questione, adesso, potrebbe esserci un vero e proprio stravolgimento del campionato.

Quello che sta succedendo in Serie B è già al centro delle notizie. Così, infatti, il quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’ ha titolato: “Reggina rischia di stravolgere il campionato di serie B. In arrivo altra penalizzazione?”. Infatti, come si evince, la situazione del club che milita nella seconda divisione del calcio italiano rischia di diventare un ennesimo caso.

Reggina e la possibile penalizzazione: tutti i dettagli

Così, infatti, viene riportato nel comunicato di ‘Reggiotoday’ che riprende il dispositivo della Federcalcio: “Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato la Reggina 1914 (Serie B) con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, disponendo anche l’inibizione di 3 mesi per l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Paolo Castaldi”.

E poi continua: “La società era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. per il mancato pagamento in favore di diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022 nonché per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022. Il TFN ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per ulteriori approfondimenti”.