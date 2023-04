Stagione (quasi) finita: UFFICIALE, in due saltano Juventus-Napoli

Manca sempre meno all’inizio di Juventus-Napoli. Dal danno alla beffa: il comunicato ufficiale che spaventa gli Azzurri.

Il tour de force della Juventus è entrato nella sua fase più calda. I bianconeri, dopo il doppio scivolone in campionato contro Lazio e Sassuolo inframmezzato dal successo contro lo Sporting CP dell’andata dei quarti di Europa League, sono attesi dalla sfida di ritorno contro i portoghesi.

Un appuntamento dal valore specifico non indifferente nel quale i bianconeri dovranno effettuare un salto di qualità anche e soprattutto dal punto di vista del gioco. I lusitani, infatti, anche allo Stadium hanno dimostrato di poter essere un avversario temibile per Chiesa e compagni. Chi è già fuori dalle competizioni europee è invece il Napoli di Luciano Spalletti, sbattuto fuori dal Milan. I rossoneri sono riusciti a strappare un preziosissimo pareggio al “Maradona”, in virtù del quale si sono garantiti l’approdo alle semifinali della massima competizione continentale. In realtà in casa Napoli piove sul bagnato anche sul fronte infortunati.

Juventus-Napoli, da Mario Rui a Politano: le diagnosi ufficiali

Mario Rui, Politano e Rrahmani sono stati costretti a lasciare anzitempo la gara. Sottoposti agli esami strumentali di rito, il terzino portoghese e l’esterno offensivo italiano salteranno sicuramente la sfida contro la Juventus, in programma domenica 23 aprile alle 20.45. Maggiori chances di recupero, invece, per Rrahmani, che ha riportato soltanto una lieve distorsione alla caviglia. Ecco il comunicato ufficiale:

“Mario Rui si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una infrazione della testa del perone destro. Anche Politano si è sottoposto ad accertamenti che hanno riportato una distorsione di primo grado della caviglia sinistra. Rrahmani lieve distorsione della caviglia destra.”