Calciomercato Juventus, plusvalenza assicurata e sfida all’Inter: ex Milan decisivo

Rinforzo in Serie A e plusvalenza assicurata grazie all’ex Milan. Juventus e Inter se lo contendono: ecco cosa sta succedendo.

La delicatezza del momento attuale in casa bianconera certamente impedisce di fare valutazioni a gittata troppo ampia, soprattutto alla luce di una sentenza ormai prossima che non poco impatto potrebbe avere in termini decisionali e valutativi per il prossimo modus operandi da seguire ai piani alti a partire dal mese di giugno.

La Juventus, da grande club, cercherà ovviamente di non farsi trovare impreparata e monitora, comunque, diverse situazioni potenzialmente interessanti. Non mancano certamente le opportunità, infatti, di potersi rinforzare nelle modalità più convenienti, cercando di regalare ad Allegri nuovi profili che vadano ad ovviare ad alcune defezioni palesate nel corso di questa stagione, sostituendo altresì i diversi elementi destinati a salutare a partire dal mese di giugno.

I nomi monitorati restano numerosi e, tra i vari, si segnala più che di uno scenario interessante in Serie A.

Calciomercato Juventus, plusvalenza assicurata Galliani: sfida all’Inter per il rinforzo da 15 milioni

Come detto, le regioni da plasmare e modificare restano numerose e, tra le varie, si segnala una difesa che andrà certamente modificata ai fini di un ulteriore cambio generazionale che permetta ai giovanissimi Gatti e Bremer di avere nuovi ed eclettici colleghi di reparto, anche alla luce della non più tenera età di Bonucci.

Particolare attenzione, in tale ambito, va dunque rivolta alla situazione di Carlos Augusto, laterale del Monza acquistato dai biancorossi circa tre anni fa per 4 milioni di euro e reduce da una grandissima stagione con Palladino, sotto la cui egida ha palesata grandi capacità di adattamento, oltre che di resa in termini offensivi. Col passaporto italiano, il classe ’99 ha il contratto in scadenza nel 2024 e Galliani avrebbe anche intenzione di avanzare dialoghi finalizzati ad un rinnovo che garantisca maggiore potere ai brianzoli nelle probabili trattative future con le squadre che busseranno alla porta.

Tra queste, in particolar modo, si segnalano proprio l’Inter e la Juventus, in ottimi rapporti con il Condor ma consapevoli di un valore di mercato attualmente attestantesi sui 15 milioni di euro.