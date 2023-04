“Me lo aspettavo”: Allegri pensa già al Siviglia e svela i suoi migliori in campo

Le parole di Max Allegri nel post partita della sfida con lo Sporting CP: ecco quanto dichiarato dal tecnico livornese.

Soffrendo, non brillando particolarmente, ma con la volontà e la caparbietà di acciuffare una qualificazione pesantissima. La Juventus fa il suo e all’Alvalade strappa un pareggio dal sapore dolcissimo. Ai microfoni di Sky il tecnico dei bianconeri, Max Allegri, ha commentato la sfida appena conclusasi, soffermandosi a parlare anche del prossimo avversario della “Vecchia Signora”, il Siviglia. Ecco quanto dichiarato da Allegri:

QUALIFICAZIONE – “Una bella giornata, soprattutto per il passaggio del turno, sofferto. Abbiamo comunque disputato una buona partita soprattutto nel secondo tempo, all’inizio abbiamo fatto buone cose, avremmo dovuto fare di più in fase di finalizzazione. I ragazzi hanno fatto bene, alla fine siamo stati un po’ fortunati ma siamo riusciti a portare a casa un bel risultato, in un giorno nel quale ci hanno restituito i 15 punti. Adesso bisogna da mettere un po’ da parte l’Europa League e tuffarsi in campionato, dove nelle ultime quattro ne abbiamo perse tre.”

CHIESA poteva fare di più? “No, sono stati bravi tutti, chi ha fatto un po’ meglio… diciamo che i tre a centrocampo hanno disputato veramente una bella partita.”

SIVIGLIA – “Mi aspettavo di trovare il Siviglia, una squadra rognosa, che gioca bene e palleggia. Hanno vinto tante volte l’Europa League e quindi ha dei vantaggi. I segnali nell’ultima partita erano a favore del Siviglia, poi ovviamente nel calcio ci sta tutto ma la mia sensazione era che andasse avanti il Siviglia.”

CENTROCAMPO – “Mi piace molto giocare con i tre in mezzo al campo: contro lo Sporting poi c’era bisogno di aprire il gioco. Abbiamo fatto bene ma ogni tanto affrettavamo questa giornata all’interno della gara: quando sei lì, invece, devi avere la pazienza di aspettare un attimo per concludere da fuori area. Noi da fuori calciamo poco, è una cosa bisogna migliorare.”

RABIOT – “Ha qualità ma alcune volte arriva vicino all’area di rigore e non calcia: deve migliorare, ma lo ha fatto nel palleggio, diventando un calciatore importante.”