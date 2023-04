Scandalo arbitrale: incontro con Ceferin, clamoroso

By

Scandalo arbitrale, in Spagna ormai non si parla d’altro: il rischio è quello di restare fuori dalla prossima Champions League.

In Spagna continua a tenere banco il “caso Negreira”. Lunedì scorso ha fatto rumore la conferenza stampa del presidente del Barcellona, Joan Laporta, organizzata appositamente per difendere sé stesso e il club dalle accuse che gli vengono rivolte ormai da mesi. Accuse pesanti, di corruzione.

La società blaugrana, in sostanza, è accusata di aver versato 7,3 milioni di euro, spalmati su diciotto anni, all’ex vicepresidente del comitato tecnico degli arbitri in cambio di relazioni tecniche. Laporta, durante l’incontro con i giornalisti, ha negato fermamente che il Barcellona abbia cercato di alterare la competizione grazie all’influenza sull’ex fischietto, dicendosi sicuro che il club sarà assolto nel processo penale istituito presso il tribunale di Barcellona. L’ha fatto con toni forti, che hanno scatenato numerose polemiche. Non è passato inosservato l’attacco nei confronti del Real Madrid, storica società rivale, dicendo che i Blancos sono un club storicamente favorito dal regime. Immediata la risposta delle Merengues attraverso un video pubblicato sui propri canali social.

Scandalo arbitrale, Laporta incontra Ceferin in Slovenia

Nel frattempo la Uefa sta monitorando da vicino la vicenda. Secondo quanto riferito nei giorni scorsi dai media spagnoli il massimo organo calcistico europeo potrebbe addirittura decidere di scavalcare il Comitato delle sanzioni ed escludere in via istantanea il Barcellona dalla prossima edizione di Champions League.

Una decisione che, ovviamente, tiene in apprensione l’intera tifoseria blaugrana. Intanto è notizia di oggi che il presidente Laporta e il presidente dell’Uefa Aleksandar Ceferin si siano incontrati in Slovenia. Un incontro durante il quale Laporta avrebbe ribadito gli stessi concetti espressi lunedì scorso in conferenza stampa.