Voti Sporting-Juventus 1-1: Rabiot troneggia, Vlahovic sempre più giù

Voti e pagelle di Sporting-Juventus:Rabiot il migliore tra i suoi, ossigeno puro. Fantasma Vlahovic, ingresso choc di Pogba

Pareggio dal sapore dolcissimo per la Juventus, che all’Alvalade riesce a strappare un pareggio di vitale importanza, che vale agli uomini di Allegri l’accesso alle semifinali di Europa League. Succede tutto nel primo tempo, quando al gol di Rabiot ha risposto il sigillo di Edwards su rigore.

Proprio il centrocampista francese è stato una delle poche luci della Juventus in zona offensiva: sebbene il suo voto sia ovviamente ridimensionato dall’errore in occasione del fallo da rigore, la zampata iniziale del “Duca” aveva incanalato la contesa nei binari più congeniali agli ospiti. Ossigeno puro Cavallo pazzo, preziosissimo anche in fase di non possesso con un paio di recuperi soprattutto nel finale da vero leader. Attenta la prova di Cuadrado, che riduce al minimo gli errori e regala un paio di spunti per stornare la pressione avversaria. Sbaglia meno rispetto all’andata Manuel Locatelli, la cui prova non può non essere considerata positiva.

Delude ancora una volta Dusan Vlahovic, assolutamente impalpabile lì davanti. Il numero 9 serbo prova a battersi lì davanti, ma fa una fatica bestiale ad avere palle giocabili. Altalenante la prova di Chiesa, il rientro di Alex Sandro è da film horror: male anche Pogba.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny 6,5, Danilo 6,5, Bremer 6 (’73 Gatti 6), Alex Sandro 4,5, Cuadrado 6, Miretti 6 (’72 Pogba 5), Locatelli 6, Rabiot, 7 Chiesa 5,5 (’78 Kostic 5,5), Di Maria 6 Vlahovic 5 (’71 Milik5,5)