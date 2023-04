Calciomercato Juventus, offerta sul tavolo: decisione ufficiale imminente

Calciomercato Juventus, l’entourage del difensore darà una risposta definitiva la prossima settimana. Il club spera ancora.

Rimane oppure va via? In Germania (ma non solo) se lo stanno chiedendo da mesi ma non è ancora arrivata una risposta definitiva. Il calciatore continua a tenere sulle spine il suo club, che fa di tutto per tenere accesa la fiammella della speranza riguardo al rinnovo.

L’Eintracht Francoforte è difatti restio a lasciar partire il perno della sua difesa, il centrale francese Evan N’Dicka, tra i possibili parametro zero più ambiti d’Europa a partire dal prossimo luglio. Il contratto del difensore transalpino scade tra pochi mesi e la proposta dell’Eintracht è sempre lì sul tavolo. Nel frattempo sono diverse le società, tra cui la Juventus, che rimangono alla finestra, in attesa di capire cosa deciderà di fare N’Dicka. Non piace solo ai bianconeri in Italia: su di lui hanno messo gli occhi anche Inter e Roma. I nerazzurri lo considerano addirittura una delle alternative a Milan Skriniar, che in estate andrà via a zero dopo essersi accordato già da mesi con il Psg.

Calciomercato Juventus, imminente la decisione di N’Dicka

La Juventus, così come le altre pretendenti, attende i prossimi sviluppi. Tuttavia, secondo il giornalista di Sport 1 Christopher Michel, N’Dicka non farà chiarezza sul suo futuro prima della prossima settimana. La decisione verrà resa nota al massimo fra sette giorni, scrive attraverso il suo profilo Twitter.

Update #Ndicka: Endgültige Entscheidung fällt nächste Woche. #SGE Angebot liegt trotz Pacho-Transfer weiterhin auf dem Tisch. Letztes Gespräch mit dem Spieler vor 2 Wochen. #Eintracht — Christopher Michel (@CMoffiziell) April 20, 2023

L’entourage del calciatore ha valutato attentamente l’ultima offerta dell’Eintracht Francoforte, disposto a quanto pare a fare un ulteriore sacrificio nonostante abbia già bloccato il difensore dell’Anversa William Pacho, che dal 1 luglio diventerà un giocatore delle Adler. Ancora un po’ di pazienza, dunque, per capire cosa deciderà il roccioso centrale.