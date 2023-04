Sacrificio necessario: la Juventus riporta in Serie A l’erede di Chiellini

Calciomercato Juventus, il sacrificio è necessario: i bianconeri potrebbero riportare l’erede di Chiellini nella massima serie

In difesa la Juventus, la prossima stagione, dovrà per forza fare degli innesti. Non solo per quelle che potrebbero essere le partenze, ma soprattutto per quelle che sono le esigenze numeriche di Allegri. O chi per lui.

La scorsa estate, sappiamo benissimo, che i bianconeri hanno cercato un elemento che poi ha deciso di accettare l’offerta di una big della Premier League. Ma che l’anno prossimo, dopo solamente una stagione dentro i Blues, potrebbe lasciare. Anche perché gli investimenti fatti dal Chelsea devono per forza essere “ripagati” in qualche modo e, il Daily Mail, parla di alcuni sacrifici necessari. E uno di questi è Koulibaly, l’ex Napoli, che potrebbe tornare nel mirino della società bianconera.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Koulibaly

“Non all’altezza del prezzo pagato. Con le vendite che devono essere effettuate – si legge sul quotidiano inglese – potrebbe essere uno da sacrificare”. Questo scrivono da quella parti, e il difensore centrale potrebbe anche essere un affare da valutare in casa bianconera, magari inserendolo in una trattativa che potrebbe fare rimanere Zakaria in Inghilterra. Anche se questo appare solamente un sogno.

Però al di fuori di questo possibile intreccio, il nome di Koulibaly rimane decisamente da seguire tra pochi mesi. Perché Bonucci sembra essere all’ultimo tango, Gatti potrebbe anche non rientrare più nei piani, e Alex Sandro e Cuadrado potrebbero anche salutare visto che sono in scadenza e ancora ad oggi, notizie ufficiali sul rinnovo non ne sono arrivate.