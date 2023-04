Juventus da Scudetto, la paura fa 90: numeri ufficiali, anche il Napoli è out

Juventus, adesso tutto sembra essere cambiato. Anche il Napoli non è presente nella lista: i dettagli del caso.

Ieri i bianconeri hanno riottenuto i 15 punti e, quindi, la classifica è nuovamente cambiata e la Juventus ritorna terza in classifica e in piena zona Champions League.

Situazione che, paradossalmente, visti i punti ottenuti in campionato, avvicina i bianconeri anche alla vetta. Proprio dal portale numero uno delle scommesse, ‘GoldBet’, adesso, mancano nella lista il Napoli (la favorita) e, anche, la Juventus.

Juventus e Napoli assenti nelle quote GoldBet

A differenza di dieci giorni fa, dove la Juventus era anche presente nella lista delle quote, adesso, i bianconeri non sarebbero più presenti nelle quotazioni, così come il Napoli che, ormai, è la favorita per arrivare alla vittoria del titolo, visti anche i tanti punti che la separano dalle avversarie.

Un motivo potrebbe essere dovuto, anche, al sospetto di nuove penalizzazioni, ipotesi naturalmente che è da prendere al vaglio ma che avrà certezza soltanto nei prossimi mesi, per ora, quindi i bianconeri non sarebbero votabili nelle quotazioni, staremo a vedere che succederà e se qualcosa di concreto verrà deciso. Adesso, ovviamente, dopo il passaggio di ieri in semifinale di Europa League, la Juventus è concentrata sul campionato: il Napoli il prossimo scoglio in campionato, sfida casalinga che vedrà una Juventus agguerrita con il desiderio di fare un ottimo risultato.