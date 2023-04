Calciomercato Juventus, non c’è due senza tre: “Pronto a tornare a Torino”

Calciomercato Juventus, nel suo futuro potrebbe esserci ancora l’Italia: “Il suo club ha bisogno di soldi. Una possibilità c’è”.

Una vittoria a metà quella della Juventus dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni. I bianconeri si sono visti accogliere parzialmente il ricorso contro la penalizzazione di 15 punti ma non c’è ancora la certezza di giocare la Champions League il prossimo anno. Sì, perché il processo dovrà essere rifatto. E non è escluso che arrivi prima della fine del campionato un’altra sanzione, probabilmente più ridotta rispetto al -15.

La speranza è, ovviamente, quella di tornare a giocare la coppa dalle grandi orecchie. Per una questione di prestigio ma anche economica. Non poter contare sugli introiti della manifestazione calcistica più importante del continente sarebbe un bel problema per la società bianconera, soprattutto in ottica mercato. In estate, infatti, andranno rivisti parecchi aspetti e la rosa potrebbe subire importanti cambiamenti. Uno dei reparti in cui sembrano esserci le maggiori incognite è sicuramente l’attacco, dove la permanenza di Dusan Vlahovic non è affatto scontata. Il centravanti serbo non sta facendo benissimo ma ha parecchio mercato. E davanti ad un’offerta importante la Juve potrebbe riflettere.

Calciomercato Juventus, un Morata-tris all’orizzonte

Al di là della questione Vlahovic, da settimana si parla di un possibile ritorno a Torino di Alvaro Morata. L’attaccante potrebbe tornare per la terza volta alla Juventus: lo scorso anno un po’ obtorto collo ha dovuto fare ritorno all’Atletico Madrid, ma nella capitale spagnola non è un titolarissimo e riprendere un volo per l’Italia non gli dispiacerebbe.

Di Morata ha parlato anche Filippo Ricci, corrispondente dalla Spagna per La Gazzetta dello Sport, ha parlato in esclusiva al portale Juventusnews24.com. “Si è parlato di tante squadre e secondo me è una cosa fattibile – ha detto il giornalista – Morata è molto “italiano”, si è trovato benissimo, è legato al nostro paese tanto che ha sposato una ragazza italiana. Lui non è titolare all’Atletico, è sempre lì, è un incompiuto di talento, un attore secondario. Vedremo, ma l’Atletico ha sempre bisogno di soldi e quindi se ci fosse un’offerta potrebbe anche valutare. Lui poi non avrebbe problemi nel tornare a Torino. Questa possibilità la vedo, però ripeto che alla fine è sempre un discorso economico”.