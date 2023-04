“Si è ripreso”: Juve-Napoli, Allegri annuncia il super recupero e ‘avvisa‘ Vlahovic

Juventus-Napoli, le parole di Max Allegri nella conferenza stampa della vigilia: ecco quanto dichiarato dal tecnico livornese.

Non è una partita come la altre, non può esserlo. Archiviato il faticoso quanto preziosissimo successo dell’Alvalade, la Juventus di Max Allegri si rituffa in campionato per provare a risalire la china. Il Collegio di Garanzia del Coni ha restituito momentaneamente i 15 punti in classifica ai bianconeri: motivo per il quale Di Maria e compagni, reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro giornate di Serie A, sono ora ritornati al terzo posto, in piena corsa Champions. Di questo e di tanto altro ha parlato Allegri nella conferenza stampa di vigilia di Juve-Napoli:

AVVERSARIO – “Il Napoli si sta avviando a vincere lo Scudetto, sta facendo un campionato straordinario che sta vincendo momentaneamente. Affrontiamo una squadra forte, che è uscita dalla Champions League giocando una buona partita e che vorrà chiudere i giochi scudetto il prima possibile. Il nostro obiettivo è quello di arrivare al secondo posto.”

DIFESA – “Fino a domani mattina non ci saranno i convocati. Bremer si è ripreso, non ha niente: Rugani e Bonucci stanno bene, eventualmente giocherà uno di loro. De Sciglio è a completa disposizione.”

DAL NAPOLI AL NAPOLI: cosa è cambiato a distanza di mesi? “Abbiamo dovuto resettare tutto, fare uno sforzo mentale e riadattarsi alla classifica e cercare di risalire la china. Nel frattempo avevamo l’Europa League e la Coppa Italia: da qui alla fine bisogna fare meglio e cercare di andare a prendere la Lazio.”

CHIESA – “Ha giocato giovedì 90 minuti: i minuti ce li ha, bisogna vedere come ha recuperato”.

FATICA DI TROVARE IL GOL CON GLI ATTACCANTI – “Un momento nel quale gli attaccanti stanno trovando più difficoltà a fare gol, sono anche meno fortunati. Ma abbiamo attaccanti bravi, ci sono momenti di difficoltà nell’arco di una stagione ma torneranno a fare gol, sono giocatori importanti.”

SENTIMENTI A CUI APPROCCIARE LA GARA – “Non c’è voglia di riscatto, c’è la voglia di battere il Napoli, che è la capolista e nelle ultime trasferte hanno vinto 7 volte. Stanno facendo molto bene, avendo ucciso il campionato.”

Juventus-Napoli, le parole di Allegri in vista di un possibile turnover

Allegri ha poi risposto alle domande in merito ad un possibile dosaggio delle forze in vista dei tanti impegni che vedranno protagonisti i bianconeri da qui fino al termine della stagione:

TURNOVER IN VISTA DELL’INTER? “La gara importante è quella di domani: importante è che tutti stiano bene, conta portare a casa la vittoria.”

CAMPIONATO FALSATO? – “Non so se sia regolare o no: abbiamo fatto il possibile, normale che ci siano stati condizionamenti ma non ci devono essere alibi. Quello è che è successo è successo.”

DUE CLASSIFICHE e NUOVO GIUDIZIO – “Come abbiamo fatto prima, i punti bisogna farli sul campo: ora ci sono stati restituiti e sul campo non sarà facile, visto che avremo partite ravvicinati e abbiamo l’obiettivo di disputare la Champions League. Motivazioni? Sarebbe troppo facile sapere cosa sarebbe successo se i punti non ci fossero stati tolti o meno: si è trovato un equilibrio all’interno della squadra, con una crescita dai più giovani ai meno giovani. Uno può dire – Ci siam compattati – ma dalla parte opposta, se non ce li avessero tolti, magari avremmo 10 punti perché a livello di condizionamento mentale è difficile spiegare. Ciò che abbiamo fatto non basta per entrare in Champions, servono altri punti che bisogna fare nelle prossime partite.”

VLAHOVIC – “Non sono assolutamente preoccupato, stamattina ha fatto anche un buon allenamento, l’ho visto più sereno. Percorso di crescita dove lui ha trovato delle difficoltà quest’anno: Dusan è un grande calciatore che come tutti deve migliorare, magari in altri momenti la palla di Cuadrado va a finire più bassa e la butta dentro. Deve rimanere sereno e tranquillo nel giocare le partite.”

COME SI CONVINCE RABIOT A RESTARE? “Cresciuto tanto, ha ancora margini di miglioramento nella distribuzione del gioco e nel tiro da fuori: nonostante questo sta facendo una grandissima stagione”