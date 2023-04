Verdetto Juventus, sentenza anticipata: non più 15 punti

Verdetto Juventus, hanno anticipato la sentenza: ecco quello che potrebbe succedere nel nuovo processo sulla questione plusvalenze

Un primo passo c’è stato: alla Juventus almeno per il momento i quindici punti di penalizzazione sono stati restituiti anche se anche per la questione plusvalenze il mese prossimo si tornerà in Aula. Come sappiamo il Collegio di Garanzia del Coni ha deciso per una revisione. Ma le indicazioni danno una sentenza assai diversa rispetto a quella arrivata nello scorso inverno.

E, ad anticipare tutto, ci ha pensato durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY, Sergio Santoro, ex presidente della Corte Federale ed ex giudice. Che è andato oltre le solite ipotesi: questa volta si parla di fatti. Andiamo a vedere, dunque, quelle che sono state le sue parole.

Verdetto Juventus, le parole di Santoro

“Non potranno mai essere ridati i 15 punti di penalizzazione, ci sarà una decurtazione ma non è detto che sia relativa a questo campionato. Per la Juventus non è un illecito sportivo quello commesso. Non ci sono ancora le motivazioni della sentenza e si può discutere di questo dispositivo”.

“I punti di penalizzazione saranno tanti, spesso da presidente della Corte Federale ho confermato sentenze in casi simili. Potrebbero essere anche confermati i 15 punti. Ho cercato di limitare il principio della responsabilità oggettiva. Quando un dirigente commette atti illeciti che non sono di immediato vantaggio, ci può essere una non responsabilità del club. La responsabilità può essere anche del singolo. prima era un totem”. Insomma, non saranno quindici i punti di penalizzazione e qualora dovesse arrivare una sentenza potrebbe anche riguardare il prossimo campionato e non quello in corso. Almeno così ha detto Santoro.