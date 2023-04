Giuntoli se lo porta alla Juventus: il gioiello è low cost

Calciomercato Juventus, alla ricerca di un direttore sportivo nell’agenda c’è pure quello del Napoli. Che se lo potrebbe nel caso portare in bianconero

La conferma dell’inibizione a Federico Cherubini mette la Juventus nelle condizioni di dover cercare un direttore sportivo per la prossima stagione. E tra i nomi c’è anche quello di Giuntoli del Napoli.

Non solo: nelle scorse settimane si è parlato di un interesse per Massara del Milan anche, visto che è legato da un ottimo rapporto con Allegri. Ma in ogni caso, qualcuno, dovrebbe arrivare per forza: una figura così importante in un club come quello bianconero serve e su questo non possono essere fatte delle discussioni. Ora, tornando al discorso Giuntoli, uno che ha portato la squadra di Spalletti, con le sue scelte, a prendersi il terzo titolo italiano della propria storia, è un nome bello caldo. E chissà che questa sera, prima o dopo la partita, non possa esserci un primo approccio. Vedremo, ovviamente, quello che succederà nei prossimi mesi con una certezza: qualora Giuntoli firmasse per la Juventus un primo regalo lo potrebbe portare direttamente lui.

Calciomercato Juventus, il colpo Zielinski è low-cost

Il nome potrebbe essere quello del polacco Zielinski: contratto in scadenza nel 2024 non ancora rinnovato, il giocatore potrebbe anche decidere di salutare se non convinto sotto l’aspetto economico da quello che potrebbe essere un rinnovo con gli azzurri.

E, tenendo presente che in casa bianconera nonostante quelle che sono le intenzioni sarà sicuramente difficile riuscire a tenere Rabiot, una mezzala con caratteristiche di inserimento servirebbe. Potrebbe essere quindi Zielinski l’elemento scelto con un Napoli che, ad un solo anno dalla scadenza del contratto non potrebbe di certo chiedere la luna. Un intreccio di mercato quindi. Con la serata di oggi che potrebbe essere galeotta.