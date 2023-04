Juventus-Napoli, en plein Allegri: UFFICIALE, ecco i convocati

Juventus Napoli, ecco i convocati per la sfida in programma questa sera. C’è l’annuncio di Allegri, ha comunicato le sue scelte per il big match.

Ultimissime notizie Juventus: c’è l’elenco dei convocati per la partita di campionato contro il Napoli. Ecco quali giocatori hanno recuperato per questa partita di Serie A e chi, invece, sarà costretto a seguirla da casa o dalle tribune dell’Allianz Stadium.

Ufficializzata la lista dei convocati della Juventus per la partita contro il Napoli. Il big match contro gli azzurri è in programma questa sera alle ore 20,45. La squadra di Allegri ha una ghiotta opportunità dopo il passo falso della Lazio, che ieri ha perso in casa contro il Torino. Con una vittoria, infatti, i bianconeri supererebbero in classifica proprio i rivali biancocelesti.

La partita contro il Napoli non sarà facile, gli azzurri sono reduci dall’eliminazione dalla Champions League ed hanno il dente avvelenato contro la Juventus. La rivalità tra i due club si è accesa soprattutto negli ultimi anni. Allegri ha preparato nel modo migliore possibile questo match, l’obiettivo è vendicare anche la pesante sconfitta dell’andata. Ecco quali giocatori ha convocato la Juventus, l’annuncio sugli infortunati e su quelli che hanno recuperato.

Juventus-Napoli: le convocazioni di Allegri

Diramata la lista dei convocati Juventus: Allegri ha preso una decisione importante per la sfida di campionato contro il Napoli. C’è l’annuncio sul ritorno di Bremer.

Finalmente, per la – quasi – prima volta stagione, Allegri, avrà a disposizione tutta la rosa. Adesso non ci resta che attendere il verdetto sul campo. Appuntamento fissato per questa sera ore 20.45. Una sfida che dirà tanto sull’attuale condizione dei bianconeri. C’è ottimismo ma anche grande concentrazione per una delle sfide più importanti del fine stagione.