Dal caso Lukaku al ricorso del Collegio del Coni: Scanavino “lancia” la Juventus

Le dichiarazioni di Maurizio Scanavino nel pre-partita di Juventus-Napoli

La Juventus è pronta a scendere in campo contro il Napoli nel big match della 31a giornata. I bianconeri vogliono conquistare il secondo posto in classifica, superando la Lazio, ma di fronte avranno la prima della classe.

Prima della partita dell’Allianz Stadium, il Chief della Juventus Maurizio Scanavino ha parlato ai microfoni di DAZN, soffermandosi sulla sentenza che ha restituito i 15 punti ai bianconeri. Di seguito le sue parole: “Dobbiamo vedere quali sono le motivazioni che hanno portato i giuduci a prendere questa decisione. Lo sapremo nei prossimi giorni e in quel momento delineeremo il perimetro e le prospettive per eventuali ulteriori cambiamenti da qui a fine stagione”. Scanavino si è anche soffermato sul ricorso accolto in merito alla presenza della curva sud della Juventus nella gara contro il Napoli.

Juventus, Scanavino: “Juventus all’avanguardia, vogliamo il secondo posto e le due finali”

Scanavino sul ricorso accolto si è espresso così: “Siamo soddisfatti anche del ricorso accolto. La Juventus è all’avanguardia per tutto quello che riguarda la gestione di questo tipo di eventi.

Siamo contenti che lo stadio sia pieno in una partita di questo tipo che merita questa cornice di pubblico. I due personaggi sono stati puniti in maniera esemplare. Uno è stato bandito per 10 anni, l’altro non potrà mai più entrare allo stadio.

Anche nel caso di Lukaku la nostra posizione è a favore della lotta al razzismo chiaramente.

Questi 4 mesi sono stati molto complicati e devo ringraziare mister giocatori e tutto lo staff. La Juve è costruita per vincere e trovarsi in questa situazione poteva togliere tante motivazioni ma i ragazzi sono stati molto bravi. Ci troviamo adesso con due semifinali da giocare e terzi in classifica. Vogliamo raggiungere entrambe le finali e arrivare al secondo posto