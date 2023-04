Dalla Juventus al Milan: Maldini se lo regala sborsando 30 milioni

La Juventus perde il duello di mercato con il Milan: Maldini sborsa 30 milioni per portare a Milano il nuovo attaccante

La Juventus sta già ragionando in ottica calciomercato estivo per non farsi trovare impreparata a fine campionato.

I bianconeri hanno esigenza di rinforzare alcuni reparti. Sicuramente l’attacco non ha numeri positivi, visto lo scarso rendimento di Dusan Vlahovic e i percorsi altalenanti di Milik e Kean. Rimane il solo Di Maria che, però, è in scadenza a giugno e potrebbe decidere di lasciare Torino dopo appena una stagione, per provare una nuova esperienza europea prima di fare ritorno al Rosario Central. I bianconeri sono a caccia di nuovi rinforzi in attacco: Roberto Firmino, in scadenza col Liverpool, è un’idea concreta per la Juve che, però, guarda anche al mercato dei giovai. Uno di questi è Ferran Torres, suggestione per il prossimo mercato estivo.

Juventus, sorpasso del Milan per Ferran Torres: 30 milioni sul piatto

Ferran Torres è stato uno dei grandi acquisti recenti del Barcellona ma l’attaccante spagnolo ex Manchester City non ha reso come ci si aspettava.

Se in nazionale è diventato un protagonista con la Spagna, nel Barcellona ha fatto fatica a emergere anche quest’anno. Il classe 2000, infatti, ha messo a referto solo 4 gol nella Liga di quest’anno e 3 in Champions League. Un bottino troppo scarno per un giocatore della sua qualità. Il Barcellona ha sborsato 55 milioni per prelevarlo dal City ma, nonostante il contratto fino al 2027, a giugno lo spagnolo potrebbe essere sacrificato. La Juventus ci ha fatto un pensiero in questi ultimi mesi, alla luce della drammatica situazione di Dusan Vlahovic che continua a non trovare il gol. Come riportato da ‘fichajes.net’, però, sarebbe il Milan il club italiano più avanti per Ferran Torres. I rossoneri devono fare i conti con la possibile partenza di Brahim Diaz e cercano un giocatore che abbia quel tipo di caratteristiche. L’interesse è concreto e Paolo Maldini sarebbe già pronto ad avviare i contatti con l’entourage di Ferran per presentare il progetto sportivo del Milan per la prossima stagione.

Progetto che passerà, inevitabilmente, in gran parte dall’esito del cammino in Champions League e dal raggiungimento di uno dei quattro posti in campionato. Il Milan sarebbe disposto a sborsare ben 30 milioni di euro per garantirsi il cartellino di Ferran Torres e strapparlo alla concorrenza della Juventus.