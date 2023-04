Infortunio tremendo e occhio fasciato: il responso medico fuga ogni dubbio

Grave infortunio e occhio fasciato: paura iniziale e allarme rientrato dopo il responso medico

Il difensore del Real Valladolid, Jawad El Yamiq, ha subito un brutto infortunio all’occhio nella partita di sabato contro il Girona che ha destato parecchia preoccupazione.

La squadra di Ronaldo Il Fenomeno ha vinto 1-0 ma ha perso il suo difensore marocchino per un brutto infortunio. El Yamiq, protagonista del Mondiale in Qatar col Marocco, ha voluto far sapere le sue condizioni ai tifosi dopo non essere riuscito a rimanere in campo nell’ultima giornata di campionato. Il marocchino classe ’92 è stato sostituito al 64′ per un problema all’occhio. Durante un calcio d’anglo la palla gli è rimbalzata sull’occhio destro, sfiorandogli il bulbo oculare, rischiando di causargli anche gravi problemi alla vista.

Grave infortunio per El Yamiq: il messaggio social del difensore marocchino

Il difensore del Real Valladolid ha rischiato grosso. Sedutosi in panchina con una benda, a fine gara è stato portato d’urgenza in ospedale per le necessarie cure dopo aver avvisato lo staff medico sulla difficoltà nel vedere.

Per eliminare ogni sorta di preoccupazione da parte dei sostenitori e di tutto lo staff, il giocatore ha dato notizie sulle sue condizioni tramite le proprie storie Instagram, così da tenere aggiornati i tifosi. Di seguito il suo messaggio via social: “Vorrei ringraziarvi per i vostri messaggi. Mille grazie a tutti per i vostri messaggi a cui non posso rispondere poiché devo riposare l’occhio su un consiglio medico. Domani farò nuovi esami”. Dopo i test effettuati, il giocatore del Real Valladolid è tornato a casa, riducendo la preoccupazione per le sue condizioni. In attesa di effettuare ulteriori accertamenti e vedere l’evoluzione del problema, sicuramente l’allarme iniziale è rientrato.