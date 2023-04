Salta la panchina, ma Allegri resta alla Juventus: scenario choc

Salta la panchina, il futuro di Allegri non è ancora chiarissimo: potrebbero determinarlo i prossimi risultati.

La sconfitta con il Napoli, maturata negli ultimi minuti, è stata indubbiamente un duro colpo per la Juventus e per i tifosi bianconeri.

Poco prima Di Maria aveva illuso tutti ma l’arbitro Fabbri, su segnalazione del Var, non ha convalidato la rete dell’argentino per via di un presunto fallo di Milik su Lobotka mentre “El Fideo” si involava verso la porta di Meret. Nel recupero è arrivato il gol decisivo di Raspadori, che ha condannato la Signora alla terza sconfitta consecutiva – non ne perdeva così tante di fila dai tempi della gestione Delneri – e che ha avvicinato gli azzurri di Luciano Spalletti ad un tanto così dal tricolore. Fallito, dunque, il sorpasso sulla Lazio, che sabato era inciampata sul Torino. Ora la squadra di Massimiliano Allegri dovrà difendere il terzo posto dai possibili assalti delle milanesi e della Roma, che in questo momento sta giocando il posticipo con l’Atalanta. In attesa di capire cosa succedere con il nuovo processo sulle plusvalenze, i bianconeri sono ancora in lotta su tre fronti.

Salta la panchina, Scutiero: “Una situazione surreale”

Mercoledì affronteranno l’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si riparte dall’1-1 dell’andata: il rigore di Lukaku, segnato negli ultimi minuti di gioco, ha reso vana la rete realizzata da Cuadrado qualche minuto prima. E quella di San Siro sarà in sostanza una gara secca, in cui le due squadre ricominceranno dal pari dello Stadium.

In questo contesto surreale (cit.), settimana dopo settimana pare sempre meno fantasioso che #Allegri possa lasciare la panchina della #Juventus senza però lasciare la Juventus.⚪️⚫️ — Giacomo Scutiero (@SCUtweet) April 24, 2023

Il futuro del tecnico livornese passa ovviamente da queste partite. Oltre alla Coppa Italia c’è in ballo anche l’Europa League, con la Juve che dovrà vedersela in semifinale con il Siviglia. Allegri ha l’appoggio incondizionato dei nuovi dirigenti ma la situazione potrebbe cambiare se tra un mese e mezzo resterà a mani vuote. Stando a quanto riporta il giornalista Massimo Scutiero, potrebbe profilarsi uno scenario surreale, con Allegri che lascerebbe la panchina della Juventus ma andando a ricoprire un altro incarico.