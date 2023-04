Scambio saltato, ma la Juventus lo perde lo stesso: cambia squadra ma non campionato

Per la Juventus si sta avvicinando la fine della stagione e dunque bisogna per forza di cose iniziare a guardare al calciomercato.

La società bianconera è impegnata in queste ultime tre settimane a dare il massimo nella speranza di raccogliere più obiettivi stagionali possibili. Non bisogna dimenticare che la Juve si ritrova in semifinale di Europa League e Coppa Italia e nello stesso tempo sta lottando per un posto nella prossima Champions League.

Le prossime sfide che saranno in calendario dunque saranno fondamentali per giudicare la stagione di Allegri e dei suoi ragazzi. Ma non bisogna dimenticare che questi mesi sono stati molto tribolati per la squadra, alle prese con una pesante penalizzazione (poi sospesa) che ha influito molto sulle potenzialità di Vlahovic e compagni. In ogni caso la dirigenza deve iniziare a muoversi per portare a Torino quei giocatori adatti ad aprire un nuovo ciclo in bianconero. Serviranno rinforzi in tutti i reparti.

Juventus, niente Mount: vicinissimo al Liverpool

Si sta parlando ormai da diverse settimane di quello che sarà il futuro di Mason Mount, una delle stelle del Chelsea. Calciatore che ha il contratto in scadenza e che a quanto pare è intenzionato a cambiare aria nel corso della prossima estate. Arriverà in Italia oppure no? Pare più probabile la seconda opzione.

Nonostante si sia vociferato anche di un interesse della Juventus, per lui il futuro pare essere in Premier League. E’ infatti molto vicino al trasferimento al Liverpool, nonostante sia saltato il possibile scambio per lui con l’attaccante Diogo Jota. Destinato a rimanere alla corte di Klopp, o quantomeno non destinato ad approdare al Chelsea come pedina di scambio.