Juventus accerchiata, non la smettono più: “Fuori 5 giornate”

Attacco frontale nei confronti della Juventus. Sull’episodio di Gatti arriva la sentenza: “Fuori 5 giornate”

La Juventus ha già rimediato tre sconfitte consecutive in campionato contro Lazio, Sassuolo e Napoli, realizzando appena un gol in tre partite.

Dopo la sconfitta contro la squadra di Luciano Spalletti non sono mancate ulteriori critiche per Massimiliano Allegri e per i risultati dei bianconeri. Durante la Bobo TV, in onda su Twitch, Antonio Cassano ancora una volta non si è risparmiato nei confronti di Allegri e della Juventus: “Non posso pensare che la Juve, una delle squadre più forti al mondo sulla carta per rosa, si fa dominare in questo modo. Una squadra senza idee e senza coraggio che va in campo per sperare di difendere lo 0-0. Una squadre che gioca in maniera vergognosa, senza meccanismi di gioco. Non fanno tre passaggi di fila e non hanno idee. La Juventus non può trovare alibi: ha fatto schifo da inizio stagione”.

Juventus, Cassano senza mezzi termini: “Non ha alibi, Gatti merita 5 giornate di squalifica”

Cassano durante la trasmissione si è soffermato anche sull’episodio da VAR che ha visto protagonista Federico Gatti che ha colpito al volto Kvaratskhelia durante Juventus-Napoli.

Di seguito il parere di ‘Fantantonio’: “Gatti per un episodio del genere merita di stare fuori 5 giornate. Per me il VAR non serve a nulla, è una roba vergognosa, toglie emozioni al calcio e non ha utilità. Serve solo a fare cinema, a fare show. Utilizzato in questo modo mi fa pensare che ci sia malafede. Io ho sempre giocato divertendomi e per il piacere di giocare a calcio. Quando ho tirato la maglia in faccia all’arbitro ho preso 6 giornate di squalifica. Gatti con un pugno in faccia non viene neppure espulso. Giudice Sportivo farà finta di niente? Così il Var va tolto, non serve a niente. Io a questo punto farei stare fermi gli arbitri 5 giornate per non aver punito un episodio del genere. Se il Var vuole essere credibile, serve che Rocchi venga a parlare ai microfoni”.