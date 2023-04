Landucci choc contro Spalletti, volano parole grosse: nuovo incubo Juventus

Per la tifoseria della Juventus questi ultimi mesi dell’attuale stagione si presentano davvero molto intensi, da vivere con passione.

Sul campo infatti la squadra allenata da Massimiliano Allegri sta dando il massimo per riuscire a centrare un piazzamento utile alla partecipazione per la prossima Champions League. Ed è fortemente intenzionata anche ad arrivare in fondo all’Europa League e alla Coppa Italia per arricchire la bacheca con un nuovo trofeo.

Non bisogna però dimenticare le vicende che riguardano la società fuori dal rettangolo di gioco. Sia la manovra stipendi che la questione plusvalenza potrebbero portare a delle penalizzazioni che rischiano di compromettere il futuro della squadra bianconera. Nel frattempo pare emergere una nuova vicenda che coinvolge i bianconeri, legata ad un episodio che sarebbe accaduto al termine di Juventus-Napoli. Sfida nella quale la formazione di Allegri è caduta nel recupero per la rete segnata da Raspadori. Gol che ha messo al tappeto i bianconeri in un match dove i punti in palio erano molto pesanti, specie per l’undici di Allegri.

Juventus, le parole di Landucci verso il tecnico del Napoli

Secondo infatti quanto riportato da “La Stampa” ci sarebbero stati momenti di tensione nel post gara di Juventus-Napoli, all’interno dei locali dello Stadium che portano verso gli spogliatoi. Episodio che vede coinvolto l’allenatore in seconda della Juventus Marco Landucci, che contrariato per alcune decisioni arbitrali avrebbe inveito verso Luciano Spalletti, tecnico del Napoli.

Tutto riportato nei verbali degli agenti federali presenti nello stadio torinese. Landucci e Spalletti sarebbero stati alla distanza di circa un metro, con il primo che avrebbe rivolto all’indirizzo del tecnico partenopeo le parole: “Pelato di m…., ti mangio il cuore”. Gli investigatori federali hanno riportato che Spalletti non ha in alcun modo reagito alle parole, imboccando la strada del suo spogliatoio.