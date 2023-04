Manovra stipendi, penalizzazione decurtata: colpo di scena Juventus

Manovra stipendi e penalizzazione decurtata: annuncio a sorpresa e colpo di scena in casa Juventus nelle ultime ore. Ecco cosa sta succedendo.

La soddisfazione legata al traguardo della valorosa semifinale conquistata in Europa League è stata in queste ore lenita da una sconfitta beffarda contro il Napoli, viziata non solo dall’amaro gol subito nel finale ma anche da una serie di vicende di campo che avevano portato i tifosi della Juventus a pregustare una vittoria che sembrava essere stata centrata grazie al gol di Di Maria.

Se a ciò si aggiunge la consapevolezza del fatto che, come in una sorta di speculare gioco di corsi e ricorsi storici, il gol a volo di Raspadori sembra chiudere un cerchio dal sapore di tricolore per il Napoli esattamente cinque anni dopo l’effimera gioia Koulibaly, si comprende bene come i novanta minuti dell’Allianz abbiano rappresentato uno scacco importante per tutto il mondo Juventus, quest’anno costretto a soccombere ad un Napoli bravo a centrare un obiettivo più volte negatogli proprio dalla grandezza e lo spessore di una Vecchia Signora ormai lungi dai livelli di un tempo.

Penalizzazione Juventus e patteggiamento, colpo di scena: “Ecco quando è previsto”

Nulla di straordinariamente strano, per carità. Come più volte sottolineato, inflessioni e parentesi di difficoltà erano ampiamente prevedibili ma in questi mesi, in quel di Torino, si sta seriamente lavorando per cercare di ripristinare i gloriosi livelli di un tempo.

Per farlo, servirà fare chiarezza anche su aspetti che potrebbero impattare da tanti punti di vista in casa Juventus, laddove si sono fatti i conti con aspetti quali plusvalenze, penalizzazione e manovre stipendi in fase Covid. Proprio su quest’ultimo aspetto, è intervenuto ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it, l’avvocato Paco D’Onofrio. Questo il sugo delle sue esternazioni relative alla tanto dibattuta e vexata quaestio.

“Tecnicamente il patteggiamento è previsto e se avviene prima del deferimento si può ottenere fino al 50% di quello che sarebbe stata la sanzione prevista. A mio avviso la Juventus non patteggerà, dal momento che significherebbe ammettere una responsabilità che nel secondo filone è difficile da dimostrare: ritengo che, tecnicamente, in quel momento Covid, vi fosse un’incertezza nella gestione degli stipendi. Andranno valutate le condizioni per le quali il patteggiamento consentirebbe di partire per il prossimo campionato senza nessuna incertezza e condizionamento“.

“Il secondo filone, legato agli stipendi andrà affrontato cercando di evitare che incida su due campionati differenti. A quel punto la Juventus verrebbe penalizzata in questo campionato per la prima contestazione e sul secondo campionato per la successiva, a causa di un’incerta gestione dei tempi. La vicenda sulle plusvalenze sta interessando anche altre società e quindi sarebbe stato opportuno gestirle contestualmente per evitare questo elastico che pregiudica anche l’interesse delle altre squadre che non sapranno l’effettiva griglia della classifica”.