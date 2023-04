Calciomercato Juventus, accordo segreto con Allegri: firma biennale

Per la Juventus si avvicinano le settimane più calde dell’anno, sia per quanto riguarda il calcio giocato che per quanto riguarda le vicende extracampo.

Il 19 aprile infatti sarà reso noto l’esito del ricorso presentato contro la penalizzazione di 15 punti in classifica. Esito che, se positivo, potrebbe ribaltare completamente la classifica dei bianconeri. E con essa proporre delle maggiori ambizioni in campionato per questo finale di stagione.

In campo infatti la Juventus è impegnata in una difficile rincorsa al quarto posto e più in generale una rincorsa ad un piazzamento Champions League. Che garantisce anche risorse economiche non da poco, da poter eventualmente reinvestire sul mercato nella prossima sessione estiva. Proprio questo traguardo è di fatto la chiave del futuro per la Juventus. Proprio per i motivi dei quali si è appena parlato. Ma la qualificazione alla prossima Champions vorrebbe dire molto anche per l’allenatore Massimiliano Allegri, che in questi mesi con molto equilibrio ha gestito una squadra alle prese con tante problematiche.

Juventus, Moggi a RBN: “Rinnovo automatico per Allegri”

In questi mesi si è parlato molto del futuro del tecnico livornese, che è legato alla Juve da un accordo lungo. Nonostante questo si è ipotizzato un cambio in panchina in estate, con Antonio Conte e Zinedine Zidane indicati come suoi possibili successori. Ad oggi in verità sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che Allegri continuerà a lavorare con i bianconeri.

🔴🗣 Moggi a RBN: "Con la qualificazione in Champions, scatta automaticamente il rinnovo per altri due anni per Allegri". — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) April 26, 2023

Anzi, Luciano Moggi ai microfoni di Radio Bianconera ha rilanciato, annunciando che “con la qualificazione alla prossima Champions, scatterà un rinnovo automatico, fino al 2027, per Allegri”. Un progetto a lungo termine dunque è quello che attenderebbe l’attuale allenatore juventino.