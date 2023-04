Inter-Juventus, scelto il tandem d’attacco: Allegri lo lascia di nuovo in panchina

Inter-Juventus, tandem di attacco scelto e nuova esclusione di lusso. Allegri lo lascia in panchina: ecco le decisioni per le semifinali di Coppa Italia.

Giornata molto importante in casa bianconera, laddove bisogna cercare di reagire prontamente allo scacco rimediato in campionato contro un Napoli campione di Italia già forse dalla fase immediatamente precedente alla pausa per il Mondiale in Qatar e impostosi di misura e beffardamente su una Juventus che aveva comunque dimostrato un discreto stato di salute dopo i dispendiosi novanta minuti in Portogallo.

Fondamentale adesso cercare di gestire le energie, mentali e fisiche, in vista del massiccio ciclo di impegni che attende già da questa sera la squadra di Allegri, consapevole di giocarsi un primo spezzone di futuro proprio negli almeno novanta minuti odierni, contro un’Inter apparsa in ripresa nel corso di questi ultimi giorni e forte del pareggio casalingo circa un mese fa.

Inter-Juventus, Allegri ha già deciso: Chiesa ancora fuori

Sentenze e attese giudiziarie a parte, l’ultimo mese è stato contraddistinto da una certa attenzione anche nei confronti delle diverse vicende che hanno interessato proprio la gara di ritorno in Coppa Italia contro l’Inter.

La chiusura della curva della Juventus e la squalifica di Lukaku hanno rappresentato due dei temi più caldi in merito ma sono prossimi a lasciare finalmente spazio a quel prato verde che avrà prossimamente il compito e l’onore di sentenziare la prima semifinalista di Coppa Italia.

Gara ricca di spunti e di interessi, dunque, alla quale Allegri sembra intenzionato ad approcciare con delle idee ben chiare, come emerge dal Tweet seguente di Romeo Agresti. Se le scelte fossero confermate, dunque, si tratterebbe della seconda esclusione consecutiva per Federico Chiesa dopo il forfait contro il Napoli.