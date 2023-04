Allegri spalle al muro: “Sospensione del giudizio”

Allegri spalle al muro, il tecnico livornese ha dato in escandescenza ieri sera al termine della partita con l’Inter in Coppa Italia.

Un Massimiliano Allegri fuori di sé, come poche volte l’abbiamo visto in passato. Ieri sera l’allenatore livornese, a margine della semifinale di Coppa Italia con l’Inter, si è lasciato andare ad un duro sfogo nei confronti di alcuni dirigenti nerazzurri, tra cui l’ex direttore sportivo della Juventus Beppe Marotta, che peraltro il tecnico conosce abbastanza bene.

Una volta iniziata la conferenza stampa Allegri aveva probabilmente già placato i bollenti spiriti. Ma solo qualche minuto prima, nel tunnel degli spogliatoi di San Siro, non le ha mandate a dire, sfogando la rabbia per l’eliminazione dalla Coppa Italia. Le frasi sono quelle che ha pubblicato questa mattina la Gazzetta dello Sport. “Siete delle merde, ma tanto arrivati sesti”, avrebbe urlato l’allenatore originario di Livorno. “Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato e non mandarli in Champions”, queste le sue parole rivolgendosi ai giocatori. Un Allegri coi nervi a fior di pelle, dunque. Che aveva già dato qualche avvisaglia domenica scorsa dopo la sconfitta con il Napoli. Prima le parole di scherno verso la panchina azzurra, poi la lite tra il suo vice Landucci (squalificato) e Spalletti.

Allegri spalle al muro, De Paola: “Deve saper gestire certe situazioni”

La rabbia e la frustrazione di Allegri sono una diretta conseguenza dei mesi difficili che sta attraversando insieme alla squadra. La Juventus ha bisogno di chiudere la stagione con almeno un trofeo e questo l’allenatore toscano lo sa bene. Sfumata la Coppa Italia, ora si punta tutto sull’Europa League.

Del momento particolare che sta vivendo Allegri ha parlato anche il giornalista Paolo De Paola, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it nella trasmissione Tvplay in onda su Twitch. “Prima ancora del tecnico viene l’uomo – ha detto – che si misura quando perde. Hai vinto tanto, il terreno sotto i piedi ora viene meno e in questi momenti viene fuori l’uomo, può capitare di perdere, il momento difficile, due stagioni in cui ci hai capito poco, ha tutte le attenuanti del caso legate alla penalizzazione, ma alla fine se dovessi anche uscire dall’Europa League…se vince l’Europa League è da 8. Oggi sospendo il giudizio sui risultati di Allegri. Su certi nervosismi invece meno, deve sapere gestire certe situazioni”.