“Vuole farsi esonerare”: Allegri ha ‘mollato‘ la Juventus

Calciomercato Juventus, la sensazione dopo la ara di ieri sera è che Allegri non abbia più la voglia di continuare a lottare. I tifosi hanno dato la propria sentenza

Fuori dalla Coppa Italia con una prestazione che non si sa nemmeno come si possa definire. No, non ci sono aggettivi perché onestamente nessuno si aspettava una Juventus in questo modo.

Che nemmeno dopo essere andata sotto al quarto d’ora di gioco ha messo in campo quella scarica di adrenalina che servirebbe per cercare di riprendere una partita del genere. Contro l’Inter inoltre, una rivale storica in Serie A. Una situazione, un atteggiamento soprattutto, che mai si era visto dentro la Juventus, che ha un Dna diverso, da vincente. Da squadra che non si arrende mai soprattutto. Invece quella di ieri è stata una truppa dismessa, quasi consapevole della sconfitta e con nessuna voglia di andare a riprendere una partita nata male e che è finita peggio. Con un solo tiro nella porta che ha impensierito Onana – quello di Kostic nel primo tempo – e un altro, quello di Di Maria, che il portiere dell’Inter ha bloccato senza problemi. Nessun assalto, nessun pallone buttato lungo negli ultimi minuti, niente di niente. Lo zero assoluto.

Calciomercato Juventus, i tifosi insorgono

E ovviamente i tifosi sui social insorgono. Già ieri sera durante il match hanno deciso che De Sciglio non deve più giocare e forse hanno davvero ragione. Poi a fine partita le attenzioni si sono spostate su Allegri che, secondo alcuni “Vuole farsi esonerare“.

“Per 60 minuti abbiamo fatto una buona partita” ha commentato ieri sera il tecnico. Onestamente abbiamo risentito le interviste per capire se l’avesse detto davvero e così è stato. Lo ha detto realmente. E dopo la prestazione di ieri Allegri realmente non ha più scuse. Sere una scossa che lui non è in grado di dare in un momento come questo. Forse ha deciso di salutare alla fine dell’anno, forse anche lui adesso è stanco dopo mesi difficili. Ma una Juve come quella di ieri non si era mai vista.