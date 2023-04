Calciomercato Juventus, c’è Zidane dopo Allegri: cifre ufficiali

Calciomercato Juventus, la prima scelta, in caso di esonero di Allegri, ricadrà sul tecnico francese: ecco le possibili cifre.

Dal portale delle scommesse numero uno, ci sono già le quote per il possibile arrivo del nuovo allenatore. Le cifre, infatti, darebbero già un forte vantaggio rispetto ad altri profili citati nei mesi scorsi.

Come, infatti, si può evincere dai numeri ufficiali; in casa bianconera potrebbe esserci un cambio già dalla prossima stagione. Certamente, Allegri, rimane il favorito ma in caso di esonero il primo nome sulla lista sembrerebbe, proprio, quello di Zinedine Zidane. Lui stesso ha fatto sapere di avere proprio come priorità la Juventus nel suo futuro.

Zidane, le quote del suo arrivo parlano chiaro

Le quote del possibile ritorno di Zidane alla Juventus, da allenatore, sono data a 5.50 seguite da quelle di Antonio Conte, nome sempre vivo nel panorama bianconero, a 6.50, mentre, quella più bassa, è la permanenza di Massimiliano Allegri a 1.35.

Certamente, visto l’investimento fatto per farlo ritornare in bianconero, nonostante i risultati non ancora del tutto soddisfacenti di questa stagione, Massimiliano Allegri rimane il favorito ma, senza dubbio, qualora dovesse esserci un cambio in panchina, Zidane rimane, comunque il nome più caldo nell’ambiente. Per il momento, infatti, il tecnico francese non ha ancora fatto sapere nulla di ufficiale sul suo futuro, l’unica certezza è che, in questa stagione, ritornerà ad allenare una big: ancora da capire se sarà la Juventus o chissà un’altra squadra magari della Premier League o lo stesso Real Madrid che è sempre una pista valida. Insomma, il verdetto arriverà, probabilmente, soltanto a fine stagione.