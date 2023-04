Colpo di scena Juventus: hanno scelto Zidane, contatti avviati

Colpo di scena Juventus, la riconferma di Allegri adesso è appesa a un filo: si parla già dei possibili sostituti.

La sconfitta patita dalla Juventus nella semifinale di ritorno contro l’Inter in Coppa Italia ha gettato di nuovo nello sconforto il popolo bianconero. Più che la sconfitta, in realtà, è la prestazione offerta da Bonucci e compagni che ha lasciato senza parole gran parte degli “aficionados” della Vecchia Signora.

Una prova totalmente insufficiente, scialba, con la squadra di Massimiliano Allegri che non è mai stata realmente in grado di mettere in difficoltà i nerazzurri, in particolar modo dopo aver subito il gol di Dimarco nei primi minuti. Non era la prima volta che la Juventus lasciava a desiderare dal punto di vista della qualità del gioco. Con la palla tra i piedi, a parte qualche giocata estemporanea dei suoi campioni, non è si è mai trovata a proprio agio sotto le gestione del tecnico livornese. Ma ieri è come se fossero emerse all’improvviso tutto le difficoltà dei bianconeri in fase di possesso palla. Sul banco degli imputati c’è finito ovviamente lui, l’allenatore. Ed il su futuro oggi è nuovamente in bilico.

Colpo di scena Juventus, occhio al Real: Perez è pronto ad un Zidane-tris

Allegri finora non è mai stato veramente in discussione ma se a fine stagione dovesse mancare anche l’Europa League allora la società potrebbe fare delle valutazioni.

Uno dei possibili sostituti del tecnico toscano è Zinedine Zidane, il cui nome in queste ore è tornato prepotentemente in auge nell’ambiente bianconero. L’allenatore francese è uno dei più richiesti, ora che quasi certamente si rimetterà in gioco. Doveva prendere il posto di Didier Deschamps sulla panchina della nazionale transalpina, ma la riconferma del suo ex compagno di squadra ha scombussolato i suoi piani. Zidane prenderà dunque le redini di un club. E secondo il network francese Footmercato.net, nel suo futuro potrebbe esserci nuovamente il Real Madrid. Sì, ancora una volta i Blancos, che Zizou ha guidato dal 2015 al 2018 e poi un’altra volta dal 2019 al 2021. Diventa sempre più insistente il pressing della federazione brasiliana su Carlo Ancelotti e se l’italiano a fine stagione dovesse lasciare Florentino Perez andrebbe sul sicuro riprendendosi Zidane.