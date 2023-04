Illecito sportivo nell’ultima giornata: scatta l’indagine

Illecito sportivo nell’ultima giornata, la Procura federale pronta ad indagare sulla sfida che potrebbe essere stata pilotata.

La partita e le sorti delle due squadre in campo non si sono decise nei canonici 90 minuti di gioco. Tutto è cambiato nel giro di pochi attimi, a qualche secondo dalla fine.

Il tabellone segnava 94 minuti quando, all’improvviso, Adorante ha segnato uno dei gol più importanti della sua carriera. Pergolettese e Triestina stavano sull’1 a 1, ma la sua rete ha fatto sì che gli ospiti mettessero il muso davanti in pieno recupero. I giuliani non hanno vinto solo la battaglia contro i padroni di casa, però. Hanno anche agganciato i playout in extremis, condannando così il Piacenza alla retrocessione diretta. Almeno in teoria, perché quello che è accaduto nelle ultime ore potrebbe avere innescato un terremoto giudiziario.

Illecito sportivo nell’ultima giornata, fari puntati su Pergolettese-Triestina

La Pergolettese, nella persona del presidente Fogliazza, ha difatti presentato un esposto alla Procura della Federcalcio dopo l’ultima giornata di campionato.

Esclusiva Sportitalia – C’è una indagine in corso, possibile illecito sportivo, per Pergolettese-Triestina 1-2. Serie C, girone A. Ultima di campionato. @tvdellosport @tancredipalmeri @AlfredoPedulla @Glongari — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) April 27, 2023

In più, come ha fatto sapere il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello su Twitter, sarebbe già in corso un’indagine tesa a far luce su un possibile illecito sportivo. Sarà la Procura della Figc, dunque, a riesaminare i fatti e a scoprire se la gara si sia svolta in maniera cristallina o se, invece, i minuti finali siano stati in qualche modo “pilotati”.