Bonucci lascia la Juventus ma resta in Serie A: scelta imminente

Bonucci-Juventus: addio e nuova avventura in Serie A. La scelta è imminente, ecco cosa sta succedendo.

Le novità destinate a toccare il mondo bianconero sono certamente numerose e abbracceranno una pluralità di fattori, legati al lato sportivo ma non solo. Dopo la sentenza del 19 aprile, ad esempio, la Vecchia Signora si è vista restituire momentaneamente i quindici punti in classifica, senza però per questo acquisire consapevolezza assoluta di poter veder concluso un periodo di grandi e ripetuti cambiamenti.

Nelle prossime settimane, mentre gli impegni sul campo continueranno a seguire un canovaccio imperterrito, la squadra di Allegri, così come la stessa società, potrebbe fare i conti con diverse novità che potrebbero impattare anche sulle future scelte di mercato e non solo. In base ai piazzamenti ottenuti e, soprattutto, alle decisioni sulle conseguenze che potrebbero tangere il mondo Juventus, diverse novità potrebbero abbracciare la realtà bianconera.

Calciomercato Juventus, addio Bonucci: può restare anche in Serie A

Sul fronte mercato, non è mai stata celata la possibilità di assistere a importanti permanenze e non meno nobili addii, seppur con al totale consapevolezza che, qualsivoglia scelta, sarebbe stata ponderata in un’ottica che ben tenesse conto del futuro e delle consequenziali scelte che ne sarebbero potute derivare.

Al netto delle possibili cessioni di elementi che potrebbero fruttare importanti incassi alla società, non vanno ignorate le diverse e delicate situazioni contrattuali con le quali, in un periodo già ricco di impegni, gli addetti ai lavori dovranno fare i conti. Tra le varie, si segnali anche quella legata al futuro di Leonardo Bonucci, ormai ben lungi dal vantare quella centralità un tempo contraddistinguente il suo status e attualmente legato al club fino al 2024.

Età non più tenerissima e condizioni fisiche non sempre felici hanno pian piano declassato il 19, rimasto però punto di riferimento importante di uno spogliatoio che da anni vede in lui valore di leadership e rappresentanza del mondo bianconero. Ciononostante, un addio potrebbe verificarsi già nei prossimi mesi.

Lo riferisce in un Tweet il giornalista Dazn, Orazio Accomando, che ha in queste ore così descritto la situazione Bonucci-Juventus. “Tra i giocatori che decideranno a breve il proprio futuro c’è anche Leonardo Bonucci. Il capitano bianconero ha contratto fino al 2024, ma non è da scartare la possibilità di iniziare una nuova avventura altrove. Le offerte non mancano, dall’Italia e dall’estero“.