Allegri silurato, addio Inter: il nuovo allenatore della Juventus è clamoroso

Si avvicina il momento di tornare in campo per la Juventus, che domani è attesa dalla sfida molto delicata sul campo del Bologna.

“Ora bisogna solo stare zitti e lavorare, concentrandoci su quello che abbiamo ancora in ballo. Ci aspettano 35 giorni importanti, i più importanti della stagione” sono le parole che Massimiliano Allegri ha proferito in conferenza stampa, parlando chiaro su quelli che sono gli obiettivi della Juventus.

La missione principale è quella di riuscire a conquistare un piazzamento utile per la Champions League. Che può arrivare tramite la conquista di un posto alle spalle del Napoli capolista (fino al quarto ovviamente) ma anche vincendo l’Europa League. Con i risultati che saranno l’ago della bilancia per le decisioni da prendere a fine stagione.

Juventus, Thiago Motta tra i possibili successori di Allegri?

Si continuerà dunque a parlare molto del futuro di Allegri, come del resto si è fatto nel corso degli ultimi mesi. Visto che si sono fatti tanti nomi sui possibili successori del livornese, comunque legato alla Juventus da un lungo contratto e da un ottimo rapporto con la proprietà.

Proprietà #Juve ok con #Allegri, ma con squadra non c'è stesso feeling.Conferma è pressochè certa, ma se situazione dovesse tracollare, il sostituto non sarebbe né Tudor, né Conte, né Palladino, né Zidane ma… #ThiagoMotta#BolognaJuve — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) April 29, 2023

Il giornalista di “7Gold” Marcello Chirico su Twitter ha sottolineato come la volontà della Juventus sia quella di andare avanti con Allegri, tuttavia non ci sarebbe molto feeling con la squadra. E dunque il punto interrogativo per il futuro resterebbe. Tuttavia ha spiegato come uno dei nomi caldi per la sua sostituzione sia proprio quello di Thiago Motta, che domani si confronterà proprio sul campo contro Allegri con il suo Bologna.