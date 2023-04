Alla fine ritorna alla Juventus: 35 milioni che chiudono il cerchio

Un big potrebbe ritornare alla Juventus a fine stagione: senza Champions il ritorno si concretizza

La Juventus deve proiettarsi alla semifinale di Europa League dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, ma è dall’esito della sentenza che dipenderà il calciomercato estivo bianconero.

Senza accesso alle coppe europee, scenario plausibile per decisione della Uefa, la Juventus avrebbe un mercato decisamente limitato e sarebbe obbligata a vendere qualche pezzo grosso del club come Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Oltre ai big che lasceranno Torino a fine stagione a parametro zero, visto il mancato rinnovo. Tra questi Juan Cuadrado, Alex Sandro, Adrien Rabiot, Angel Di Maria. Sono diversi, però, anche i giocatori in prestito in vari club europei. Da Denis Zakaria a Arthur Melo e Dejan Kulusevski. Proprio su quest’ultimo potrebbe aprirsi un nuovo scenario fino ad ora tenuto poco in considerazione.

Juventus, Kulusevski può tornare a Torino: senza Champions niente riscatto del Tottenham

Dejan Kulusevski non ha ancora chiaro quale sarà il suo futuro. Il trequartista svedese sta vivendo una stagione altalenante con il Tottenham e anche lui certamente ha risentito del caos societario.

Antonio Conte lo aveva voluto fortemente ma adesso il tecnico pugliese non è più alla guida degli ‘Spurs’ e chissà che anche Kulusevski non possa decidere di cambiare aria. La Juventus, proprietaria del cartellino dell’ex Atalanta, spera nel riscatto da parte del Tottenham che ha già sborsato 10 milioni per il prestito di 18 mesi. In ballo ci sono altri 35 milioni di euro ma che sono strettamente legati al piazzamento in Champions League del club londinese. Attualmente, però, il Tottenham è distante 6 punti dal quarto posto occupato dal Manchester United. Come riportato da ‘calciomercato.com’, senza qualificazione in Champions, resterebbe solo il diritto di riscatto per Kulusevski, di conseguenza per lo svedese potrebbe prospettarsi un inaspettato ritorno alla Juventus.

Da un lato la Juventus riaccoglierebbe un giocatore di grande valore e certamente più maturo rispetto a un anno e mezzo fa, che quest’anno ha collezionato 2 gol e 7 assist in stagione. Dall’altro lato perderebbe la possibilità di incassare 35 milioni, dopo aver dato per scontata l’operazione col Tottenham fino ad ora.